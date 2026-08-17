Як мақоми эронӣ ба Reuters: Мо интизори тӯлонӣ кардани муҳосира аз ҷониби ИМА намешавем

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абно» бо истинод ба Reuters, як мақоми баландпояи эронӣ таҳдид кард, ки дар сурати набудани пешрафт дар гуфтушунид бо ИМА, «мо ба сиёсати пурра ҳуҷумкорона хоҳем рафт».
Ин мақом изҳор дошт, ки Теҳрон барои иҷрои меморандум муҳлати чандҳафтаина муқаррар кардааст ва сипас гуфт: «Мо интизор нахоҳем шуд, ки ИМА ба тӯлонӣ кардани муҳосира идома диҳад».
Дар ҳамин ҳол, сардор «Ядоллоҳ Ҷавони», муовини сиёсии Сипоҳи Пасдорони Инқилоби Исломӣ, дар гуфтугӯи хоси хабарӣ шаби гузашта эълом кард: «Дар ҳукми сарлашкар Аҳмад Ваҳидӣ, ғайр аз мавзӯи боздорандагии ҳадди аксар, таъкид бар рӯйкарди нав шудааст; аз ин ба баъд ҳар амале, ки анҷом медиҳем, ҳарчанд ҳолати дифоъӣ дошта бошад, бояд ин ҳолати дифоъӣ шакли ҳуҷумкорона пайдо кунад. Нуктаи муҳим ин аст, ки оғозкунандаи ҷанг душман аст ва амалҳои мо дар ин масир ҷанбаи дифоъӣ дорад, ҳарчанд метавонад моҳияти ҳуҷумкорона низ пайдо кунад ва ин яке аз рӯйкардҳои таҳаввулии нерӯҳои мусаллаҳ аст».
Your Comment