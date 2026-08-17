Арағчӣ бар мавқеъҳои Эрон дар дастгирии амният, устуворӣ ва тамомияти арзии Ироқ таъкид кард

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абно», Фуод Ҳусейн, вазири умури хориҷаи Ироқ, дар тамоси телефонӣ бо Сайид Аббос Арағчӣ, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар бораи охирин таҳаввулоти минтақа ва масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак гуфтугӯ ва табодули назар кард.
Арағчӣ дар ин гуфтугӯ бо ишора ба мавқеъҳои принсипии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар дастгирии амният, устуворӣ ва тамомияти арзии Ироқ, бар зарурати ҳушёрӣ дар муқобили амалҳои террористӣ, аз ҷумла ҳамла ба дафтари сарвазири Ироқи Курдистон ва тавтиаҳое, ки метавонанд ба муносибатҳои дӯстона ва бародарона байни ду кишвар осеб расонанд, таъкид кард.
Тарафайн инчунин дар ин тамоси телефонӣ бар аҳамияти ҳифзи амният ва устувории сарҳадҳои муштарак ва зарурати тақвияти ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ байни ду кишвар барои пешгирӣ аз ҳар гуна ноамнӣ ва таҳдид алайҳи амнияти сарҳадӣ таъкид карданд.
Your Comment