Райзандии телефонӣ вазирони хориҷаи Покистон ва Туркия дар бораи таҳаввулоти минтақа

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абно» бо истинод ба сомонаи иттилоърасонии Вазорати хориҷаи Покистон, вазирони хориҷаи Покистон ва Туркия дар тамоси телефонӣ ба тавофуқ расиданд, ки гуфтугӯ ва дипломасия ҳанӯз беҳтарин роҳ барои мубориза бо мушкилоти минтақавӣ ва таҳкими сулҳ ва устуворӣ мебошад.
Муҳаммад Исҳоқ Дор, муовини сарвазир ва вазири умури хориҷаи Покистон, бо Ҳокон Фидан, вазири умури хориҷаи Туркия, ба таври телефонӣ гуфтугӯ кард.
Тибқи эъломияи Вазорати хориҷаи Покистон, дар ин гуфтугӯи телефонӣ, ду вазири хориҷа дар бораи таҳаввулоти охирини минтақа машварат карда ва таваҷҷӯҳи худро ба таҳкими бештари ҳамкорӣ дар соҳаҳои манфиат ва фоидаи муштарак таъкид карданд.
Вазирони хориҷаи Покистон ва Туркия инчунин ба тавофуқ расиданд, ки гуфтугӯ ва дипломасия ҳанӯз беҳтарин роҳ барои мубориза бо мушкилоти минтақавӣ ва таҳкими сулҳ ва устуворӣ мебошад.
Your Comment