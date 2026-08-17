Трамп: Мо хеле осон бо Умон ҳамкорӣ кардем; мо дар остонаи созиш бо Эрон нестем

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абно» бо истинод ба Fox News, Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, имрӯз (сешанбе) дар посух ба суоли хабарнигоре, ки пурсид: «Шумо гуфтед, ки агар Умон монеъи бозшавии гулӯгоҳи Ҳурмуз шавад, онро ба шиддат бомбаборон хоҳед кард. Оё метавонед бигӯед, ки сабри шумо нисбат ба Умон ҳамчун шарики стратегӣ ба охир расидааст?» — чунин посух дод: «Ман фикр намекунам, ки онҳо хеле хуб рафтор карда бошанд, аммо мо бо онҳо хеле осон ҳамкорӣ кардем, монанди корҳои дигар».
Раиси ҷумҳурии Амрико идома дод, бидуни таваҷҷӯҳ ба сулҳҷӯии барномаи ҳастаии Теҳрон, бо такрори даъвоҳои қаблии худ, даъво кард: «Эрон наметавонад силоҳи ҳастаӣ дошта бошад ва ҳеҷ гоҳ надорад! Онҳо мехоҳанд ба созиш бирасанд, аммо на он намуди созише, ки ман зарур мешуморам!»
Вай боз ҳам орзуи худро барои назорати гулӯгоҳи Ҳурмуз такрор карда, даъво кард: «Мо назорати гулӯгоҳи Ҳурмузро дар даст дорем! Мо онро муҳосира кардаем».
Вай дар кӯшиши хурд намудани таъсирот ва оқибатҳои иқтисодӣ дар ҷаҳон дар натиҷаи таҷовузи низомӣ алайҳи Эрон даъво кард: «Нархи нафт рӯ ба пастшавӣ дорад ва ман мехоҳам фаротар аз коре, ки мекунем, анҷом диҳам».
Трамп инчунин дар бораи меморандуми оташбас миёни Теҳрон ва Вашингтон даъво кард: «Амрико ба ҷустуҷӯи тамдиди меморандум бо Эрон нест».
Раиси ҷумҳурии Амрико бо интиқод аз Кореяи Ҷанубӣ ба далели ҳамроҳ нашудан бо Вашингтон дар ҷанг алайҳи Эрон гуфт: «Ман бо президенти Кореяи Ҷанубӣ тамос гирифтам ва гуфтам: "Оё ба мо дар бораи Эрон кумак намекунед?" Гуфтам, ки агар мехоҳед, зеро мо ба кумак ниёз надорем. Вай гуфт: "Не, ташаккур." Гуфтам: "Маънояш чист? Мо 39,000 сарбоз дар он ҷо дорем, ки шуморо аз Ким Чен Ын муҳофизат мекунанд, пас шумо ба мо дар мавзӯи Эрон кумак намекунед? Аҷиб аст. Чаро мо бояд бо кумак ба шумо машғул шавем? Муҳофизати Кореяи Ҷанубӣ ба мо миллиардҳо доллар арзиш дорад»».
Трамп дар бораи раҳбари Кореяи Шимолӣ гуфт: «Мо вақтҳоеро бо ҳам гузаронидем. Ман ӯро мефаҳмам. Ӯ низ маро мефаҳмад. Ӯ касеро дӯст намедошт, аммо ман бо ӯ хеле хуб муносибат мекунам».
Раиси ҷумҳурии Амрико дар посух ба ҷанҷолҳои охир пиромуни вазъияти буҳронӣ дар киштии ҳавопаймобар «Абраҳам Линколн» даъво кард, ки ин киштӣ муддати дароз рӯи об аст, аммо сарнишинони он ғизои кофӣ барои хӯрдан доранд.
Your Comment