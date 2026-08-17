Даъвои СЕНТКОМ дар бораи идомаи муҳосираи баҳрии Эрон

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абно» бо истинод ба шабакаи Ал-Ҷазира, Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) имрӯз (сешанбе) бо нашри паёме даъво кард, ки то ба ҳол масири 64 киштии тиҷоратиро дар чаҳорчӯби нақшаи ба ном «муҳосираи баҳрӣ» тағйир додааст.
Ин ниҳоди террористӣ дар идомаи даъвои худ дар ростои тақвияти рӯҳияи низомиёни худ дар муқобили нерӯҳои дифоии Эрон даъво кард: «То ба ҳол масири 64 киштии тиҷоратиро тағйир дода, 3 киштиро аз кор монда ва ба 2 киштии дигар ворид шудаем».
Ин ниҳоди террористӣ пештар низ даъвоҳои монанде дошт.
Your Comment