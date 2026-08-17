Мурфӣ: Эрон метавонад бе ҳеҷ имтиёзе дороиҳои маслуди худро озод кунад

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абно», Крис Мурфӣ, сенатори барҷаста ва машҳури амрикоӣ аз иёлати Коннектикут имрӯз (сешанбе) бо нашри паёме дар шабакаи иҷтимоии X навишт: «Компютан возеҳ аст, ки дар ҳоли ҳозир ҳеҷ роҳе барои маҷбур кардани Эрон ба даст кашидан аз барномаи ҳастаӣ (сулҳомези) худ вуҷуд надорад».
Сенатори барҷаста ва машҳури амрикоӣ аз иёлати Коннектикут сипас илова кард: «Онҳо бо Трамп ва дастаи дипломатии бетҷарбааш бозӣ мекунанд; зеро медонанд, ки метавонанд бе ҳатто як имтиёзи ҳастаӣ, аз бекор кардани пурраи таҳримҳо ва озод кардани ҳамаи дороиҳои басташудаашон бархурдор шаванд».
Вай ин мундариҷаро дар посух ба даъвои такрорӣ ва беасоси Трамп дар бораи он ки «Эрон силоҳи ҳастаӣ нахоҳад дошт», ба расонаҳо пешниҳод кард.
Your Comment