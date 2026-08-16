Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳ: То шикасти пурраи душманон кӯтоҳ нахоҳем омад

Ба гузориши хабаргузории «Абна», Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳ солгарди вуруди озодагони сарбаланди кишварро гиромӣ дошта ва ин рӯзи фархундаро ба тамоми эҳсоргарон ва хонаводаҳои муҳтарамашон табрик мегӯяд.
Дифои муқаддаси ҳаштсола, саҳифаи тиллоии ифтихор ва рушд ва ғурур ва ғайрати эрониён аст, ки дар таърихи пуршаҳвати Инқилоби Исломӣ ба рамзи худбоварӣ, озодихоҳӣ, зулмситезӣ, волиятмадорӣ ва басирати ҷонбакафони табдил ёфт, ки дар тасдиқи нидои Валии Фақеҳ, дар баробари таҷовузи душманони Инқилоби Исломӣ ҷонан истоданд ва иззат ва иқтидори исломиро маъни доданд ва озодагони сарбаланд, чун нигине бар тоҷи он даврон медурахшанд. Акнун ва пас аз гузашти 37 сол аз он солҳои ҳамоса ва эҳсор, сармояи муқаддас ва арзишманди истодагӣ ва муқовимат, ки аз он насл сарбаланд ба ёдгор мондааст, ба дарахти пурқувват ва решадори табдил ёфта ва ба дасти ҷавонони бурӯманд ва озодае расидааст, ки дар тасдиқи роҳбари шаҳид (қуддиса сируҳ) ва роҳбари бузургвори Инқилоби Исломӣ Ҳазрати Оятулло Сайид Мудҷтабо Хоменеӣ (мадзаллуҳулъолӣ) дар баробари муҷаҳҳазтарин артиши дунё, яъне Амрикои ҷинояткор истода ва сардорон ва муфлисшудаи онҳоро ба зону даровардаанд.
Ин мероси гаронбаҳо ва арзишманд ҳамеша гӯёи ҳақталабӣ ва зулмситезии миллати қаҳрамон ва мабъуси Эрони исломӣ аст, ки беш аз 160 шабонарӯз дар дастгирии фарзандони худ дар нерӯҳои мусаллаҳ тунни интиқомхоҳии хуни поки Имоми шаҳиди худро нидо дода ва бар салобат ва иқтидор ва истодагии нерӯҳои мусаллаҳ дар баробари зӯргӯӣ ва зиёдахоҳии низоми салтанат ва истикбори ҷаҳонӣ ба сардорӣ Амрикои террорист таъкид менамоянд.
Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳ бо сипосгузорӣ аз иродаи пулодин ва азм ва қатъи равона устувори миллати нетавон, сабрнок ва мабъуси Эрони исломӣ ба онон итминон медиҳад, ки то шикасти пурраи душманони амрикоию сионистӣ дар минтақа ва ба ҳақ расидани ҳуқуқи миллати қаҳрамони Эрон ва таслими душман, аз хоҳиши машруъи мардум ва талаботи роҳбари азизмамон, дар баробари Амрикои мутаҷовиз кӯтоҳ нахоҳад омад.
Your Comment