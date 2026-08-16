Ғолибоф: Мо дар ҷанг ҳам дар баъди низомӣ ва ҳам сиёсӣ пирӯз шудем

Ба гузориши хабаргузории «Абна», Муҳаммадбоқири Ғолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, дар нишасти гурӯҳе аз рӯзноманигорони парлумонӣ, ки шоми якшанбе, 24-уми мурдод баргузор шуд, бо табрики фарорасии моҳи рабиъулаввал изҳор дошт: «Пас аз он ки аз ин маросим огоҳ шудам, сарфи назар аз шароити ҷангӣ, вале мувофиқи суннати ҳамешагӣ кӯшиш кардам, ки аз ҳузур дар миёни шумо бародарону хоҳарони гиромӣ маҳрум нашавам ва аз шумо сипосгузорӣ мекунам, зеро ки ба инсоф, шумо ҳам дар ҷанги 12-рӯза ва ҳам дар ҷанги Рамазон хуш дархшидед ва вазифаи худро адо кардед».
Ғолибоф бо таъкид бар ин ки имрӯз мо дар як ҷанги ноодилона ҳастем, ки дар сари он Амрико ва режими сионистӣ қарор доранд, гуфт: «Вале миллати мо ҷасоратмандона, мардона ва холисона истод ва ҷангид ва ман ҳамчун як хидматгор ва ҳамчун бародаре, ки ба ҷузъиёти кор ошно ҳастам, бо тамоми вуҷудам мегӯям, ки мо дар ин ҷанг ҳам дар баъди низомӣ ва ҳам сиёсӣ ба маънои воқеӣ пирӯз шудем».
Ғолибоф иброз дошт: «Ман дар яке аз мусоҳибаҳои худ дар давоми ҷанг ишора кардам, ки маънои суханам ин нест, ки мо артиши Амрико ва режими сионистиро несту нобуд кардем, балки маънои он аст, ки Амрико ва Исроил бо ҳадафҳои возеҳ ва равшан ва бо 9 ҳадафи мушаххас, расман эълоншуда, хаттӣ ва такроршуда ба мо ҳамла карданд, аммо ба ҳеҷ як аз ҳадафҳои худ дар ҳеҷ сатҳе даст пайдо накарданд — ин бузургтарин шикасти мутлақи Амрико ва режими сионистӣ ва пирӯзии бузурге барои мо буд».
Вай ёддошти тафоҳум байни Эрон ва Амрикоро санади ифтихор ва пирӯзӣ дар роҳи таҳкими пирӯзӣ дар майдони дипломатия унвон кард ва афзуд: «Ин пирӯзии ифтихоромез дар майдони низомӣ ва дипломатӣ ба ҳиммати мардуми мабъус ба амал омад, зеро ки ин мардуми Эрон буданд, ки аз рӯзи аввал ба майдон омаданд ва ҳастаи сахти 90-миллионашон бо ҳар салиқа, дин, мазҳаб ва аз ҳар қавм ба тамоми маъно истоданд ва аз Ҷумҳурии Исломии Эрон, сарзамин ва инқилоби худ ба шакли ифтихоромез дифоъ карданд».
Your Comment