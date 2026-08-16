Ал-Маядин: Даҳҳо киштӣ дар интизори иҷозаи Эрон барои гузар аз Тангаи Ҳурмуз

Ба гузориши хабаргузории «Абна», хабаргузори «Ал-Маядин» бо ҳузур дар Тангаи Ҳурмуз гузориш дод, ки даҳҳо киштӣ ва нафткуш дар умқи Тангаи Ҳурмуз истиқрор дошта ва интизори гирифтани иҷоза аз ҷониби нерӯи дарёии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ барои гузар мебошанд.
Вай иброз дошт: «Дар асоси гуфтушунидҳои ҷорӣ байни Эрон ва Умон, масири ҷанубӣ бекор мешавад. Ҳамаи нафткушҳо бояд бо нерӯи дарёии Сипоҳ ҳамоҳанг бошанд. Аксари киштиҳо аз масири Эрон ҳангоми гузар аз Тангаи Ҳурмуз истифода карданд».
Маркази амалиёти тиҷорати баҳрии Англия ба наздикӣ дар гузорише эълон кард, ки дар давоми ҳафт рӯз, танҳо 151 киштӣ ба тариқи вуруд ё хуруҷ, аз Тангаи Ҳурмуз гузаштаанд.
Дар асоси ин гузориш, аз оғози ҷангафрӯзии Амрико бар зидди Эрон дар 28 феврал, 56 гузориш дар бораи осеб дидани киштиҳо дар Тангаи Ҳурмуз ва обҳои ҳамсояи он сабт шудааст. Албатта, ин омор ду ҳамлаи ахирро дар бар намегирад.
Тибқи ин гузориш, роҳраҳи ҷанубии Тангаи Ҳурмуз дар соҳилҳои Умон, ки Амрико онро ҳамчун гузаргоҳи муваққатии ивазкунанда барои гузар аз танга муаррифӣ кардааст, то ҳол хатарноктарин минтақаи гузар маҳсуб мешавад; зеро аз маҷмӯи 18 ҳодисаи ҳамла бо тирҳо, ки маркази мазкур аз 6 июл гузориш кардааст, 16 ҳодиса дар ин роҳ рух додааст.
Нуктаи муҳим дар тартиботи Тангаи Ҳурмуз ин аст, ки чунон ки мансабдорони эронӣ гуфтаанд, ҳеҷ гузаре барои киштиҳои ҳомили парчами Амрико сабт нашудааст. Бештарин намуди киштиҳои гузаранда низ нафткушҳои ҳомили маҳсулоти нафтӣ буданд, ки маъмулан ҳосилаҳои тозашудаи нафтро интиқол медиҳанд.
Your Comment