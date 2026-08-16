Аксиос: Амрико аз Барзонӣ хоҳиш кард, ки мизбони музокироти Теҳрон-Вашингтон бошад

Ба гузориши хабаргузории «Абна», вебгоҳи «Аксиос» даъво кард, ки дар миёнаҳои моҳи май, музокироти амрикоӣ, ки барои расидан ба созишнома бо Эрон барои хотима додани муноқиша (Теҳрон-Вашингтон) кӯшиш мекарданд, шахсеро барои эҷоди як канали иртиботии ғайрирасмӣ интихоб карданд. Вай «Ничирвон Барзонӣ» — раиси Иқлими Курдистони Ироқ буд!
«Аксиос» даъво кард: Ба гуфтаи 2 манбаи огоҳ аз ҷузъиёти ин тамос, Габбард (директори собиқи Созмони Миллии Иттилоотии Амрико) ба Барзонӣ гуфт, ки Кохи Сафед бовар дорад, ки ӯ метавонад дар барқарор кардани иртибот кӯмак кунад. Бретт МакГурк, ки ҳамчун мушовири Ховари Миёна (Осиёи Ғарбӣ) барои 4 раиси ҷумҳури Амрико хидмат кардааст, дар мусоҳибае гуфт: «Ничирвон Барзонӣ шахси амалгаро ва кушад. Ӯ дар саросари минтақа мавриди эҳтиром аст ва қариб ҳамаро ҳам дар Теҳрон ва ҳам дар Вашингтон мешиносад. Ӯ ҳамон касест, ки дар шароити душвор ва фавқуллода бо ӯ тамос мегиранд».
Вебгоҳи мазкур афзуд: Ин манба изҳор дошт, ки Габбард ба Барзонӣ таъкид кард, ки ин тамос бо тасдиқи раиси ҷумҳури Трамп ва ҷи Ди Ванс, муовини раиси ҷумҳурӣ, барқарор шудааст. Барзонӣ бо дархости Габбард мувофиқат кард. ... Иёлоти Муттаҳида хоҳиш кард, ки Барзонӣ мизбони музокироти махфии байни музокирони сатҳи баланди Амрико ва Эрон дар Арбил бошад. Ин манба изҳор дошт, ки Барзонӣ бори дигар бо тарафи эронӣ гуфтугӯ кард ва ин паёмро ба онҳо расонид. Эрониҳо пешниҳодро рад накарданд, аммо дар бораи амнияти худ нигарон буданд. Онҳо бовар доштанд, ки Моссад омилон ва манобеи зиёде дар Иқлими Курдистони Ироқ дорад ва нигарон буданд, ки исроилиён (сионистҳо) дар Арбил ё дар роҳи рафтуомад ба он ҷо, барои тарфи онҳо талош кунанд. Нишасти Арбил ҳеҷ гоҳ баргузор нашуд.
Your Comment