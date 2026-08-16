Ҳушдори шадиди узви Шӯрои Олии Сиёсии Яман ба Риёз

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Ал-Масира», Абдулазиз бин Ҳабтур, узви Шӯрои Олии Сиёсии Яман, бо ҳушдор дар бораи идомаи таҳрикҳои низомӣ ва кӯшишҳо барои таҳмили муодилаҳои нав дар ин кишвар эълом кард, ки ҳар гуна амал дар ин масир бо вокуниши зарурӣ барои ҳифзи Яман, амният ва ҳокимияти он рӯбарӯ хоҳад шуд.
Бин Ҳабтур бо ишора ба идомаи таҳрикҳои Арабистони Саудӣ, ин амалҳоро қисме аз раванди ташиддноккунанда донист ва гуфт: «Пеш аз ин низ фишорҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ ва муҳосираи сахт бар зидди Яман аъмол шуда буд; мавзӯъе ки нишон медиҳад, ки гӯзинаи ташиддноккунӣ ҳанӯз бар рӯи миз аст».
Вай инчунин дар бораи кӯшиш барои интиқоли даргирӣ ба дохили Яман тавассути нерӯҳо ва гурӯҳҳои маҳаллӣ ҳушдор дод ва таъкид кард: «Истифодаи ин абзорҳо, масъулияти Арабистони Саудиро дар баробари оқибатҳои чунин амалҳо барҳам нахоҳад дод».
Узви Шӯрои Олии Сиёсии Яман тасреҳ кард: «Қобили қабул нест, ки заминҳои Яман ба майдони боз барои даргирӣ ва рӯдарӯӣ табдил шавад, дар ҳоле ки хок ва манфиатҳои Арабистони Саудӣ аз оқибатҳои ин рӯдарӯӣ дар амон бимонанд».
Your Comment