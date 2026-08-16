Ҷо Кент: Пеш аз рух додани фоҷеа, бояд аз муқобила бо Эрон берун шавем

Ба гузориши хабаргузории «Абна», Ҷо Кент, директори собиқи Маркази миллии мубориза бо терроризми Амрико бо интиқод аз сиёсатҳои Вашингтон дар қиболи Эрон бо интишори паёме дар шабакаи иҷтимоии X таъкид кард: «Ин вазъият раиси ҷумҳур (Трамп)-ро маҷбур мекунад, ки миёни кашида шудани дубора ба як даргирӣ ё ақибнишинӣ бо шикаст, яке ро интихоб кунад. Дар соли 2020, раиси ҷумҳури Трамп бо ақлу маърифат созишномае бо Толибон баст, ки ба нерӯҳои мо иҷозат медод дар моҳи апрел ё майи соли 2021 аз Афғонистон берун шаванд. Вақте Байден ба қудрат расид, қарор дод нерӯҳои моро то бистумин солгарди ҳамлаҳои 11 сентябр дар Афғонистон нигоҳ дорад; зеро хоҳони хуруҷи рамзии «тибқи шартҳои худаш» буд ва ҳеҷ сабаби воқеии дигаре ғайр аз қонеъ кардани худписандии худаш дар кор набуд».
Директори собиқи Маркази миллии мубориза бо терроризми Амрико сипас илова кард: «Акнун мебинем, ки раиси ҷумҳури Трамп дар қиболи Эрон, доме монанд барои худ омода мекунад. Трамп медонад, ки ин ҷанг (таҷовузи ғайриқонунии Амрико ба Эрон) роҳи ҳалли низомӣ надорад ва эрониҳо низ дипломатия (ҳамроҳ бо таҳдид ва паймоншиканиҳои такрорӣ)-ро рад кардаанд. Раиси ҷумҳури Трамп нерӯҳои моро дар тири тирҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишини Эрон нигоҳ доштааст; бо ин тасаввур, ки метавонем вақти аз сар гирифтани даргириро назорат кунем. Байден низ тасаввур мекард, ки метавонад Толибонро то дастёбӣ ба натиҷаи дилхоҳаш аз ҳамла ба мо дар Афғонистон боздорад, ва дар ин миён нерӯҳои моро дар Афғонистон дар маъраз хатар гузошта буд. Толибон ба уҳдадориҳои худ вафо накарданд; дар натиҷа мо 13 нафар аз беҳтарин сарбозони худро аз даст додем ва ночор шудем, ки бо талафот ва хорӣ, аз ҷанге ақибнишинӣ кунем, ки қарори ба охир расонидани онро аз як сол пеш гирифта будем».
Ҷо Кент, сипас афзуд: «Раиси ҷумҳури Трамп бояд дар бораи ғурури дурӯғини Байден дар соли 2021 ва дар бораи он ки чӣ гуна акнун дар қиболи Эрон ҳамон хатоҳоро такрор мекунем, андеша кунад. Нигоҳ доштани нерӯҳо дар тири Эрон, дасти болоро ба онҳо медиҳад ва метавонад моро тибқи шартҳои онҳо дубора ба ҷанг кашад. Акнун вақти он расидааст, ки пеш аз рух додани фоҷеа, аз ин вазъият берун шавем. Мондан дар ин вазъият пирӯзие ба бор намеорад; пас ҳамин ҳоло берун шавед, аз дом канорагирӣ кунед ва қоидаҳои бозиро аз нав муайян намоед».
Your Comment