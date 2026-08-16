Фарид Закария: Ҷанги Эрон эътибори Амрикоро фарсуда ва иттифоқчиёнашро дур кард

Хабаргузории «Абна», гурӯҳи байналмилал: «Фарид Закария» таҳлилгари шинохтаи амрикоӣ дар ёддоште дар рӯзномаи «Вашингтон Пост», ҷанги Эронро намунае аз «беҳуда сарф шудани эътибори як абарқудрат» тавсиф карда ва бовар дорад, ки сиёсатҳои Доналд Трамп боиси он шудааст, ки иттифоқчиёни Амрико беш аз пеш ба фикри эҷоди тартиботи амниятии мустақил аз Вашингтон бошанд.
Закария бо ишора ба созишномаи мудофиавии муштараки Макка миёни Арабистони Саудӣ, Туркия ва Покистон менависад, ки ин созишнома миёни кишварҳое шакл гирифта, ки баъзе аз онҳо дар солҳои гузашта рақибони ҷиддии якдигар будаанд. Ба эътиқоди ӯ, омили муҳими наздик шудани ин кишварҳо, паст шудани эътимод ба Трамп ва ваъдаҳои ӯст.
Ин нависандаи амрикоӣ таъкид мекунад, ки ҷанги Эрон нишон додааст, ки чӣ гуна як абарқудрат метавонад эътибори худро беҳуда сарф кунад. Ӯ ба изҳороти такрории Трамп дар бораи наздик будани созишнома бо Теҳрон ишора мекунад ва менависад, ки то миёнаҳои июн, дасткам 38 бор эълон шуда буд, ки созишнома бо Эрон наздик аст, аммо як манбаи эронӣ ба наздикӣ ба «Рейтерс» гуфта, ки музокирот «ба ҳеҷ ваҷҳ пешравӣ надоштааст».
Закария инчунин ба даъвои Трамп дар бораи «назорати комил»-и Амрико бар Тангаи Ҳурмуз ишора мекунад ва дар муқобил менависад, ки бар асоси маълумоти пайгирии киштиҳо, ба наздикӣ танҳо 14 киштӣ дар як рӯз аз ин танга гузаштаанд; дар ҳоле ки пеш аз ҷанг ин рақам беш аз 130 киштӣ дар рӯз буд.
Ба навиштаи «Вашингтон Пост», масъалаи аслӣ фаротар аз сабки сухан гуфтани Трамп аст ва ба дили қудрати Амрико, яъне эътибори ин кишвар марбут мешавад. Закария бовар дорад, ки Амрико дар тӯли ҳашт даҳсолаи гузашта, дар канори киштиҳои ҳавопаймобар, ҳавопаймоҳои ҷангии F-35 ва қудрати иқтисодӣ, сармояи муҳими дигаре сохтааст: эътимоди иттифоқчиён ба он, ки уҳдадориҳои Вашингтон устувор ва такягоҳ аст.
Аммо ба бовари ӯ, рафтори ғайриқобили пешбинии Трамп боиси он шудааст, ки иттифоқчиён ба ҷои итоати бештар, ба сӯи истиқлоли бештар ва сохтани гӯзинаҳои алтернативӣ ҳаракат кунанд.
Your Comment