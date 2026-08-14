Ба гузориши агентии хабарии Абно, Муҳаммад Мухбир, мушовир ва ёвари Роҳбари Инқилоб дар фазои маҷозӣ, афзуд: «Пас аз исботи нотавонии Амрико дар ҳифзи иттифоқчиёни худ дар Халиҷи Форс, устувортарин роҳи низоми нав дар минтақа, татбиқи механизми иқтисодӣ-амниятии Ҳурмуз, мустақил аз таъмини низомии Вашингтон мебошад».
Бо шиддат ёфтани ҷанг дар сурати иҷро нашудани шартҳои Эрон, муодилаҳои қудрат дар ҷаҳон тағйир меёбанд.
14 Август 2026 - 14:36
News ID: 1852414
Source: ABNA
Мушовир ва ёвари Роҳбари Инқилоб дар фазои маҷозӣ навишт: «Стратегияи қатъии роҳбарият дар бораи ҳуҷумӣ шудани ҷанг дар сурати амалӣ нашудани шартҳои Эрон, бешубҳа муодилаҳои қудратро дар ҷаҳон дигаргун мекунад».
Your Comment