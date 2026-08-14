  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Бо шиддат ёфтани ҷанг дар сурати иҷро нашудани шартҳои Эрон, муодилаҳои қудрат дар ҷаҳон тағйир меёбанд.

14 Август 2026 - 14:36
News ID: 1852414
Source: ABNA
Бо шиддат ёфтани ҷанг дар сурати иҷро нашудани шартҳои Эрон, муодилаҳои қудрат дар ҷаҳон тағйир меёбанд.

Мушовир ва ёвари Роҳбари Инқилоб дар фазои маҷозӣ навишт: «Стратегияи қатъии роҳбарият дар бораи ҳуҷумӣ шудани ҷанг дар сурати амалӣ нашудани шартҳои Эрон, бешубҳа муодилаҳои қудратро дар ҷаҳон дигаргун мекунад».

Ба гузориши агентии хабарии Абно, Муҳаммад Мухбир, мушовир ва ёвари Роҳбари Инқилоб дар фазои маҷозӣ, афзуд: «Пас аз исботи нотавонии Амрико дар ҳифзи иттифоқчиёни худ дар Халиҷи Форс, устувортарин роҳи низоми нав дар минтақа, татбиқи механизми иқтисодӣ-амниятии Ҳурмуз, мустақил аз таъмини низомии Вашингтон мебошад».

Your Comment

You are replying to: .
captcha