Иттиҳомоти Амрико бар зидди Эрон дар бораи Яман беасос мебошанд

Ба гузориши агентии хабарии Абно, Ғуломҳусейн Дарзӣ, сафир ва муовини намояндагии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид, рӯзи панҷшанбе ба вақти маҳаллӣ дар нома ба Антониу Гутерриш, Дабири кулли СММ ва раиси давраи Шӯрои Амният, илова кард: «Парвозҳои охирини Эрон ба самти Санъо хусусияти башардӯстона доштанд. Бастани дарозмуддат ва маҳдудиятҳои сахти воридшуда ба Фурудгоҳи байналмилалии Санъо, ҳамроҳ бо муҳосира, вазнинтарин оқибатҳои башардӯстонаро ба мардуми Яман ворид кардааст».
14 Август 2026 - 14:35
News ID: 1852411
Source: ABNA
Ғуломҳусейн Дарзӣ дар нома ба Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ва раиси давраи Шӯрои Амният, иттиҳомоти беасоси намояндаи Амрико дар нишасти ин Шӯро оид ба Яман бар зидди Эронро рад кард.
Your Comment