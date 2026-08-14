Ба гузориши агентии хабарии Абно, Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Ифлосшавии нафтии соҳилҳои ҷазираи Қешм дар натиҷаи таҷовузи низомии хориҷӣ дар минтақа мебошад».
Вай илова кард: «Ин гуна зарар ба муҳити зисти соҳилҳои Эрон дар Халиҷи Форс, зарурати муайян ва амалисозии механизми идоракунии Гулӯгоҳи Ҳурмузро аз ҷониби Эрон ҳамчун кишвари соҳилӣ, беш аз пеш мубрам месозад».
14 Август 2026 - 14:29
News ID: 1852410
Source: ABNA
Муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ дар ҳисоби корбарии худ навишт: «Ифлосшавии нафтии соҳилҳои ҷазираи Қешм дар натиҷаи таҷовузи низомии хориҷӣ дар минтақа ба вуҷуд омадааст».
Ба гузориши агентии хабарии Абно, Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Ифлосшавии нафтии соҳилҳои ҷазираи Қешм дар натиҷаи таҷовузи низомии хориҷӣ дар минтақа мебошад».
Your Comment