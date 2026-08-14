Иброҳим Азизӣ: Бесуботии минтақавӣ бо вокуниши қатъии Эрон рӯбарӯ хоҳад шуд

Ба гузориши агентии хабарии Абно, Иброҳим Азизӣ, ноиб-раиси Кумиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлис, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «То даме ки шумо дар баробари душманони ислом таслим мешавед, ҳокимияти шумо дар хатар хоҳад буд ва мақоми миллӣ шумо заиф хоҳад шуд».
Вай илова кард: «Ҳар гуна бесуботии минтақавӣ, ки аз такя ба нуфузи хориҷӣ сарчашма гирад, ба таври ҳатмӣ вокуниши қатъӣ ва мустаҳками Эронро барангехта хоҳад кард».
14 Август 2026 - 14:28
News ID: 1852409
Source: ABNA
Ноиб-раиси Кумиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлис дар ҳисоби корбарии худ навишт: «Ҳар гуна бесуботии минтақавӣ, ки дар натиҷаи такя ба нуфузи хориҷӣ ба вуҷуд ояд, бо вокуниши қатъии Эрон рӯбарӯ хоҳад шуд».
Ба гузориши агентии хабарии Абно, Иброҳим Азизӣ, ноиб-раиси Кумиссияи амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷии Маҷлис, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «То даме ки шумо дар баробари душманони ислом таслим мешавед, ҳокимияти шумо дар хатар хоҳад буд ва мақоми миллӣ шумо заиф хоҳад шуд».
Your Comment