Раҳбари Ансоруллоҳи Яман: ҳақорат ба Қуръони Карим нишонаи зишти заоти саҳюнистҳо мебошад

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз ал-Масира, Сайид Абдулмалики Бадруддини Ҳусӣ, раҳбари Ансоруллоҳи Яман, дар посух ба ҳақорати саҳюнистҳо ба Қуръони Карим дар суханроние таъкид кард, ки такрори ҳақоратҳои саҳюнистӣ-амрикоӣ ба Қуръони Карим, нишонаи душмании ошкори саҳюнистҳо бо тамоми усулҳои муқаддас ва нафрати онҳо аз пайғоми илоҳӣ мебошад.
Вай таъкид кард, ки мушкили яҳудиёни саҳюнист ва пайравони онҳо бо Қуръони Карим, дар покӣ ва волоии таълимоти Қуръон аст, зеро онҳо пур аз палидӣ ва носозгорӣ мебошанд.
Ҳусӣ изҳор дошт, ки саҳюнистҳои торикиназар медонанд, ки Қуръон ҳамон чизест, ки ҳақиқати онҳоро барои ҷомеаҳои инсонӣ ошкор мекунад ва ҷомеаҳоро дар баробари гумроҳии онҳо мусаллаҳ мегардонад.
Вай қайд кард, ки саҳюнистҳо ва ҳомиёни онҳо медонанд, ки Қуръон ҳидоятёфтагонро аз бандагии тоғут муҳофизат карда ва онҳоро барои иҷрои нақши худ дар халифагӣ бар рӯи замин боло мебарад.
Раҳбари Ансоруллоҳи Яман изҳор дошт, ки мушкили яҳуд бо Қуръони Карим дар таълимоти он аст, ки адолатро дар зиндагӣ амалӣ месозад – ба ҳамон андозае, ки худи онҳо пур аз туғён, ваҳшият, ҷиноят ва зулм мебошанд.
Сайид Абдулмалики Бадруддини Ҳусӣ ҳақорати саҳюнистҳо ба Қуръонро нишонаи душмании онҳо бо усулҳои динҳои илоҳӣ ва заоти пур аз палидии онҳо дар баробари покӣ ва волоии Қуръон донист.
Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз ал-Масира, Сайид Абдулмалики Бадруддини Ҳусӣ, раҳбари Ансоруллоҳи Яман, дар посух ба ҳақорати саҳюнистҳо ба Қуръони Карим дар суханроние таъкид кард, ки такрори ҳақоратҳои саҳюнистӣ-амрикоӣ ба Қуръони Карим, нишонаи душмании ошкори саҳюнистҳо бо тамоми усулҳои муқаддас ва нафрати онҳо аз пайғоми илоҳӣ мебошад.
Your Comment