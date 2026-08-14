Ба гузориши агентии хабарии Абно, шабакаи Bloomberg ба нақл аз як манбаи огоҳ хабар дод, ки корхонаи тозакунии нафти Ҷизон дар Арабистон дар як ҳафта ду бор аз ҷониби Яман ҳадафи ҳамла қарор гирифта, ки дар ҳар ду ҳамла, захираҳои ин корхона ҳадаф қарор гирифтаанд.
Бар асоси ин гузориш, ҳамлаи имрӯз аз Яман боиси ворид шудани хисорот ба яке аз захираҳои корхонаи Ҷизон шудааст.
Ин манбаъ инчунин эълом кард, ки ҳамлаи рӯзи якшанбеи гузашта низ ба яке аз захираҳои нигоҳдории нафти холис дар ин корхона осеб расонда буд.
Bloomberg: Корхонаи тозакунии нафти Ҷизон дар Арабистон дар як ҳафта ду бор ҳадафи ҳамла қарор гирифт
14 Август 2026 - 14:27
News ID: 1852407
Source: ABNA
Манбаъҳои огоҳ аз ҳадаф қарор гирифтани корхонаи тозакунии нафти Ҷизон дар Арабистон дар ду ҳамла дар тӯли як ҳафта хабар доданд, ки дар натиҷаи он, дасти кам ду захираи ин корхона осеб дидааст.
Ба гузориши агентии хабарии Абно, шабакаи Bloomberg ба нақл аз як манбаи огоҳ хабар дод, ки корхонаи тозакунии нафти Ҷизон дар Арабистон дар як ҳафта ду бор аз ҷониби Яман ҳадафи ҳамла қарор гирифта, ки дар ҳар ду ҳамла, захираҳои ин корхона ҳадаф қарор гирифтаанд.
Your Comment