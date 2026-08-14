Пит Хегсет: Мо муҳосираи Эронро то ҳар замон ки лозим бошад, идома медиҳем

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Reuters, «Пит Хегсет» вазири ҷанги Амрико даъво кард, ки нерӯи дарёии ин кишвар қодир аст муҳосираи дарёии бандарҳои Эронро то ҳар замон ки лозим бошад, идома диҳад.
Зикр мешавад, ки Амрико нахустин даври муҳосираи дарёии Эронро аз 13 апрели соли ҷорӣ оғоз кард ва ин муҳосира то 18 июн идома дошт. Вашингтон пас аз вайрон кардани созиш, бори дигар аз 14 июл муҳосираи дарёии бандарҳо ва рафтуомади киштиҳо дар атрофи Эронро аз сар гирифт.
14 Август 2026 - 14:27
News ID: 1852406
Source: ABNA
Вазири ҷанги Амрико гуфт, ки кишвараш то ҳар замон ки ниёз бошад, муҳосираи Эронро идома хоҳад дод.
Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Reuters, «Пит Хегсет» вазири ҷанги Амрико даъво кард, ки нерӯи дарёии ин кишвар қодир аст муҳосираи дарёии бандарҳои Эронро то ҳар замон ки лозим бошад, идома диҳад.
Your Comment