Як мақоми Амрико: фишори бесобиқаи мо бар зидди Эрон идома хоҳад дошт

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, вазири энержии Амрико бо пешниҳоди даъвоҳои беасос бар зидди Эрон, равиши Теҳронро ноком тавсиф кард ва даъво намуд: идомаи ин вазъ метавонад ба фурӯпошии низоми Эрон бои гардад.
Вай инчунин даъво кард, ки Вашингтон аз теъдоди дақиқи киштиҳое, ки ҳаррӯза аз Гулӯгоҳи Ҳурмуз мегузаранд, иттилоъ дорад.
Дар ҳамин ҳол, вазири хазинаи Амрико эълом кард, ки ин кишвар аҳду қасд дорад, ки тадбирҳои бесобиқа бар зидди Эрон анҷом диҳад.
Вай бо ишора ба буҳрони энержӣ дар ҷаҳон гуфт: ҷанг бар зидди Эрон боиси болоравии муваққатии нархи энержӣ шуда ва интизор меравад, ки ин нархҳо паст шаванд.
Вазири хазинаи Амрико инчунин аз идомаи корзори ба ном «фишори ҳадди аксар» бар зидди Эрон хабар дод ва гуфт, ки ин тадбирҳо ҳисобҳои бонкӣ ва инчунин арзҳои рақамии марбут ба Эронро дар саросари ҷаҳон ҳадаф қарор медиҳанд.
Вазири хазинаи Амрико гуфт, ки фишорҳои ин кишвар бар зидди Эрон идома хоҳад ёфт.
Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Ал-Ҷазира, вазири энержии Амрико бо пешниҳоди даъвоҳои беасос бар зидди Эрон, равиши Теҳронро ноком тавсиф кард ва даъво намуд: идомаи ин вазъ метавонад ба фурӯпошии низоми Эрон бои гардад.
Your Comment