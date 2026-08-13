Тоиб: Кӯшиши Амрико барои таҷовузи нав дар гулӯгоҳи Ҳурмуз ноком монд

Ба гузориши хабаргузории «Абно», Ҳуҷҷатул-ислом вал-муслимин Ҳусейн Тоиб, раиси нави Созмони басарҷомардии мустазаъфин, имрӯз ба шаҳри муқаддаси Қум сафар кардааст, то бо марҷаъҳои тақлиди шиъаён ва уламо дидор кунад.
Вай дар дидор бо оятуллоҳ Сайид Аҳмад Хаттамӣ, узви Маҷлиси хубрегони роҳбарӣ ва имоми муваққати ҷумъаи Теҳрон, изҳор дошт: «Дар маросими бузурги ташйеъи роҳбари шаҳид дар Ироқ, бо ҳузури васеи мардуми Ироқ, қудрати минтақавии мо ба намоиш гузошта шуд».
Вай илова кард: «Амрикоиҳо қудрати Инқилоби Исломиро дар ин маросими ташйеъ мушоҳида карданд ва ироқиҳо низ эълом карданд, ки фикр намекардем ин қадар мардум дар ин маросим ҳузур пайдо кунад».
Раиси Созмони басарҷомардӣ гуфт: «Душманон фаҳмиданд, ки ин маҳбубияти як шахс дар миёни халқи худ ва халқҳои минтақаро наметавонанд бо ҳеҷ қоидае ҳисоб кунанд ва ин маҳбубият ба ҷаҳон хуб ба намоиш даромад».
Вай унвон кард: «Барои он ки ин қоидаҳоро барҳам диҳанд, боз як ҷанги дигар дар гулӯгоҳи Ҳурмуз барангехтанд ва ба ҷустуҷӯи таҷовузи нав буданд, аммо ба фазли Худо, амрикоиҳое, ки эълом мекунанд, ки эрониҳо на нерӯи ҳавоӣ доранд ва на нерӯи баҳрӣ, боз ҳам ноком шуданд».
Тоиб гуфт: «Имрӯз мебинед, ки гулӯгоҳи Ҳурмуз зери идора ва назорати Ҷумҳурии Исломӣ қарор дорад ва кишвари мо дар комили амният ба роҳи худ идома медиҳад».
Your Comment