Ҷунбиши «Ансоруллоҳ»: ҷанги дохилӣ дар Яман манфӣ аст

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз «Ал-Масира», яке аз узви аршади ҷунбиши «Ансоруллоҳ» ба вуқӯъ пайвастани ҳар гуна ҷанги дохилиро дар ин кишвар манфӣ донист ва таъкид кард, ки ҷанги кунунӣ дар Яман бар зидди Арабистони Саудӣ ва муздурони ин кишвар аст.
«Муҳаммад ал-Фарраҳ» дар паёме дар шабакаи иҷтимоии X навишт: «Набарди мо бо Саудӣ аст, ки душмани мост, ва ҳар тире, ки аз ҳар тараф дар ин набард парронда шавад, масъулияташ бар ӯҳдаи Саудӣ аст».
Вай идома дод: «Ҳеҷ ҷанги дохилии яманӣ вуҷуд надорад; ҷанг миёни Яман ва Саудӣ аст ва бомбаборонҳо ҷамъомадҳои саудиро ҳадаф қарор медиҳанд. Ҳатто агар душмани саудӣ оташбаси сунъӣ эълом кунад, то даме, ки ба сафарбаркунии нерӯҳояш идома диҳад ва бихоҳад бар Яман васоят гузорад, ҳақиқати мубориза тағйир нахоҳад ёфт».
Муҳаммад ал-Фарраҳ таъкид кард: «Самти ҷанги мо ҳамчунон бар зидди таҷовузи саудӣ боқӣ хоҳад монд ва мушакҳои мо низ ҳамчунон ба сӯи таъсисоти Арабистони Саудӣ нишон гирифта шудаанд ва мо барои муқобила бо ҳар гуна таҷовузе, ки худи ӯ ё нерӯҳои сафарбаркардааш дар Яман анҷом диҳанд, омода ҳастем».
Your Comment