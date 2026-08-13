  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Қадрдонӣи Ҳамос аз изҳороти сарлашкар Ризоӣ дар бораи зарурати қатъи ҷанг дар Ғазза ва Лубнон

13 Август 2026 - 16:17
News ID: 1852161
Source: ABNA
Қадрдонӣи Ҳамос аз изҳороти сарлашкар Ризоӣ дар бораи зарурати қатъи ҷанг дар Ғазза ва Лубнон

Узви бюрои сиёсии Ҷунбиши Ҳамос аз изҳороти котиби Шӯрои Олии амнияти миллии Эрон дар бораи зарурати қатъи ҷанг дар Лубнон ва Ғазза қадрдонӣ кард.

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз хабаргузории «Шиҳоб», «Босим Наим», узви бюрои сиёсии Ҷунбиши Ҳамос, аз изҳороти Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои Олии амнияти миллии Эрон, дар бораи зарурати қатъи ҷанг дар тамоми минтақа, аз ҷумла Лубнон ва Ғазза, қадрдонӣ кард.

Наим гуфт, ки ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос изҳороти котиби Шӯрои Олии амнияти миллии Эронро дар бораи зарурати қатъи ҷанг дар тамоми минтақа, аз ҷумла Лубнон ва Ғазза, қадр мекунад.

Вай илова кард: қатъи ин ҷангҳо маслаҳати олӣ барои минтақа ва миллатҳои он ва ояндаи сокинони он аст ва идомаи ин ҷангҳо танҳо дар хизмати нақшаҳои режими сионистӣ мебошад; нақшаҳое, ки бар тақсим, бетартибӣ ва фарсуда кардани қобилиятҳои минтақа асос ёфтаанд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha