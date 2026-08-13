Қадрдонӣи Ҳамос аз изҳороти сарлашкар Ризоӣ дар бораи зарурати қатъи ҷанг дар Ғазза ва Лубнон

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз хабаргузории «Шиҳоб», «Босим Наим», узви бюрои сиёсии Ҷунбиши Ҳамос, аз изҳороти Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои Олии амнияти миллии Эрон, дар бораи зарурати қатъи ҷанг дар тамоми минтақа, аз ҷумла Лубнон ва Ғазза, қадрдонӣ кард.
Наим гуфт, ки ҷунбиши муқовимати исломии Ҳамос изҳороти котиби Шӯрои Олии амнияти миллии Эронро дар бораи зарурати қатъи ҷанг дар тамоми минтақа, аз ҷумла Лубнон ва Ғазза, қадр мекунад.
Вай илова кард: қатъи ин ҷангҳо маслаҳати олӣ барои минтақа ва миллатҳои он ва ояндаи сокинони он аст ва идомаи ин ҷангҳо танҳо дар хизмати нақшаҳои режими сионистӣ мебошад; нақшаҳое, ки бар тақсим, бетартибӣ ва фарсуда кардани қобилиятҳои минтақа асос ёфтаанд.
Your Comment