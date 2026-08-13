Сарвазири Ироқ: намегузорем, ки хоки мо бар зидди ҳамсоягон истифода шавад

Ба гузориши хабаргузории «Абна» ба нақл аз хабаргузории расмии Ироқ, «Алӣ Фолеҳ аз-Зайдӣ», сарвазир ва фармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, дар боздиди шабона аз маркази амалиёти фармондеҳии дифои ҳавоии кишвараш, бар зарурати ҳифзи ҳокимият ва амнияти миллии Ироқ таъкид кард.
Аз-Зайдӣ гуфт: «Осмон ва ҳокимияти Ироқ рамзҳое ҳастанд, ки намегузорем фазои ҳавоии кишвар аз ҷониби ҳар тарафе вайрон шавад ё амнияти он халалдор гардад».
Вай илова кард, ки Ироқ ҳамзамон бо кӯшиш барои ҳифзи амнияти миллӣ ва ҳокимияташ, намегузорад хок ё фазои ҳавоиаш нуқтаи оғози ҳамла ба кишварҳои ҳамсоя гардад.
Фармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Ироқ таъкид кард, ки нақши ин кишвар ба тақвияти амният ва суботи минтақа мусоидат мекунад ва қувваҳои мусаллаҳи Ироқ ҷазираи мустаҳкам барои ҳифзи кишвар, ҳокимият ва қарори миллии он мебошанд.
Аз-Зайдӣ дар охир гуфт: «Дифои ҳавоӣ сипари осмони Ироқ ва хатти якуми муҳофизати ҳокимияти он буда ва эҷоди қувваҳои мусаллаҳи қобил, яке аз рукнҳои асосӣ дар устуворсозии ҳокимияти Ироқ ва тақвияти қобилияти ин кишвар барои қабули қарорҳои сиёсӣ ва низомӣ мустақил мебошад».
Your Comment