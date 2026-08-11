Ба гузориши Абна, дар паёми генерал-лейтенант Абдуллоҳӣ омадааст: «Ман, бо арҷгузорӣ ба муборизаҳои бефосила ва таърихсози Сипоҳ дар арсаҳои мухталифи посдорӣ аз инқилоби исломӣ дар соҳаҳои дифоъ, амният ва маҳрумиятзудоӣ, бар омодагии пурра ва ҳамаҷонибаи Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳ дар дастгирӣ, ҳамроҳӣ ва пуштибонии стратегӣ аз он ниҳоди инқилобӣ ва мардумӣ таъкид мекунам».
Генерал-лейтенант Абдуллоҳӣ: Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳи Эрон дар дастгирии Сипоҳи посдорон омодагии пурра ва ҳамаҷониба дорад
12 Август 2026 - 00:32
News ID: 1851684
Source: ABNA
Раиси Ситоди кулли нерӯҳои мусаллаҳи Эрон дар паёме, ки таъини генерал-лейтенант Ваҳидиро ба унвони фармондеҳи кулли Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ табрик гуфтааст, бар омодагии пурра ва ҳамаҷонибаи ситод дар дастгирӣ, ҳамроҳӣ ва пуштибонии стратегӣ аз он ниҳоди инқилобӣ ва мардумӣ таъкид кард.
Your Comment