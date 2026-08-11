Сухангӯи Сипоҳи посдорон: Ҷанги Рамазон осебпазирии стратегии Амрикоро ошкор кард

Ба гузориши Абна ба нақл аз Ирна, сардор Ҳусейн Муҳибӣ, сухангӯи Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, рӯзи сешанбе дар суханрониҳояш изҳор дошт: Амрико дар бисёре аз ҷангҳои худ кӯшиш кардааст, ки хароҷоти ҷангро берун аз кишвараш муайян кунад ва кишварҳои гуногун дар ҷанг даргир бошанд, бе он ки сарзамини Амрико осеб бинад, аммо дар ҷанги Рамазон ин осеб ба худи Амрико баргашт.
Вай афзуд: Ин қудрат, натиҷаи тавони нерӯи Қудси Ҷумҳурии Исломӣ, нерӯҳои мусаллаҳ ва Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ буд, ки тавонист хароҷоти ҷангро ба тарафи муқобил баргардонад.
Муҳибӣ гуфт: Амрико дар авҷи ҷанг таҳдид кард, ки агар Эрон таслим нашавад, ҳамаи зерсохторҳои кишварро ҳадаф қарор медиҳад. Паёми Ҷумҳурии Исломӣ ин буд, ки дар баробари таҳдид, таҳдиди мутақобила вуҷуд дорад ва агар Амрико таҳдиди худро амалӣ кунад, Эрон низ таҳдиди худро амалӣ хоҳад кард.
Вай фарсоиши аслиҳаи Амрикоро аз дигар паёмадҳои ҷанги Рамазон донист ва гуфт: Имрӯз аслиҳаи стратегии Амрико, ки ин кишвар ба онҳо ниёзи ҷиддӣ дорад, дучори фарсоиш ва коҳиши назаррас шудааст ва иваз кардани онҳо низ ба ин зудӣ имконпазир нест.
Сухангӯи Сипоҳ афзуд: Доктринаи Амрико бар ҷанг кардани ҳамзамон дар чанд ҷабҳа устувор аст ва коҳиши аслиҳа барои ин кишвар дар қалби Уқёнуси Ором, дар муқобили Русия ва Чин, ҳамчунин дар ҷабҳаҳое, ки Амрико онҳоро таҳдид мешуморад, таҳдиди бузург аст.
Your Comment