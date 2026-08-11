Арақчӣ: Эрон ба дунё исбот кард, ки як қудрати сахт ва шикастнопазир аст

Ба гузориши Абна ба нақл аз Ирна, Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷии Эрон, рӯзи сешанбе дар суханрониҳояш гуфт: Нерӯҳои мусаллаҳи Эрон ҷоннисорӣ карданд ва бузургтарин артиши зоҳирии дунёро нотавон ва шикаст доданд. Ин асло шиор нест; як воқеиятест, ки ҳамаи дунё ба он эътироф мекунад.
Арақчӣ таъкид кард: Дар ҷанги охир, Ҷумҳурии Исломии Эрон худро ба дунё исбот кард ва нишон дод, ки як қудрати сахт ва шикастнопазир аст.
Вай гуфт: Ҳеҷ кас фикр намекард, ки Эрон метавонад ин гуна дар муқобили Амрико, бо ҳамроҳии режими сионистӣ ва дастгирии бисёре аз кишварҳои дигар, аз ҷумла ҳамаи кишварҳои ғарбӣ ва баъзе кишварҳои дигаре, ки ҳама медонем, муқовимат кунад ва сар хам накунад ва ниҳоят душманро маҷбур кунад, ки барои гуфтушунид дархост диҳад.
Вазири корҳои хориҷии Эрон унвон кард: Дар дипломатия низ миллати Эрон нишон дод, ки аз ҳуқуқи худ ба хубӣ медонад дифоъ кунад. Инро ҳам аз мақомоти мухталиф шунидам бо ҳамин иборат, ки «шумо ҳам ҷангро бурдед, ҳам дипломатияро бурдед».
Your Comment