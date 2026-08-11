Бақоӣ: Ҳамлаҳои режими сионистӣ алайҳи ҷануби Лубнон вайронкунии тамомияти арзии ин кишвар аст

Ба гузориши Абна ба нақл аз агентии хабарии Садо ва Симо, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Эрон, ҳамлаҳои ваҳшиёнаи режими сионистиро дар чанд рӯзи гузашта алайҳи минтақаҳои ҷануби Лубнон, ки боиси шаҳид ва захмӣ шудани як қатор шаҳрвандони лубнонӣ ва харобии зерсохторҳо ва хонаҳои мардум шудааст, ба сахтӣ маҳкум кард.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Эрон, бо ишора ба идомаи ҳамлаҳои режими ишғолгар ва вайронкунии тамомияти арзӣ ва ҳокимияти миллии Лубнон, хомӯшӣ ва бепарвоии ниҳодҳои байналмилалиро, хусусан Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид, сабаби далерӣ бештари режими сионистӣ ва идомаи таҷовуз ва ҷиноятҳои он донист ва таъкид кард, ки ҳайати ҳокими Амрико ба далели дастгириҳои ҳамаҷониба аз режими ишғолгар, ба унвони ҳамдаст ва шарики тамоми ҷиноятҳои режими сионистӣ дар Лубнон, Фаластини ишғолӣ ва тамоми минтақа ҳисоб мешавад.
Бақоӣ, бо ситоиш аз муқовимат ва пойдории шуҷоъонаи мардуми Лубнон дар баробари таҷовуз ва ишғолгарии режими сионистӣ, бар ҳамбастагии пурраи Ҷумҳурии Исломии Эрон бо Лубнон дар роҳи дифоъ аз ҳокимият, иззат ва истиқлоли ин кишвар дар баробари таҷовузи режими сионистӣ таъкид кард.
Your Comment