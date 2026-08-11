Никзод: Душман бояд ба низоми нави минтақа тан диҳад

Ба гузориши Абна ба нақл аз Ирна, Алӣ Никзод, ноиб-раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон, дар нишасти оммавии имрӯз, рӯзи сешанбе изҳор дошт: Ҷумҳурии Исломии Эрон дар рӯзҳои ҷанг талош кард, то бо гуфтугӯ ва фаҳмонидани воқеиятҳои майдон, душмани таҷовузкор ва ваҳмиро ба ин воқеият огоҳ кунад, ки гардунаи Ҳурмуз ба шароити пеш аз ҷанг барнамегардад. Мутаассифона, онҳо талош карданд, ки худро ба надонистан бизананд, аммо гузашти замон бузургтарин муаллим барои одамони ваҳмида аст ва имрӯз душмани амрикоӣ-сионистӣ бо мушт мустаҳками нерӯҳои мусаллаҳ ба таври амалӣ дарёфтааст, ки бозкушоии гардунаи Ҳурмуз ҳеҷ роҳи ҳалли низомӣ надорад ва бояд ба низоми нави минтақа тан диҳад.
Никзод таъкид кард: Чуноне ки Ҷумҳурии Исломии Эрон дар гуфтушунидҳо бо ҳукумати дӯст ва ҳамсояамон Умон таъкид кардааст, ҳеҷ роҳеро ғайр аз роҳи тавофуқшудаи 2 кишвар ба расмият намешиносад ва роҳи муайяншудаи нерӯҳои мусаллаҳи муқтадири Ҷумҳурии Исломии Эрон, танҳо роҳи имконпазир барои гузашти киштиҳо он ҳам бо иҷрои шароити муайяншудаи ҳукумати Ҷумҳурии Исломӣ мебошад.
Your Comment