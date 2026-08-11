Ғарибободӣ: Амнияти Хазар бояд аз ҷониби кишварҳои соҳилӣ таъмин карда шавад

Ба гузориши Абна, Козим Ғарибободӣ дар маросими бузургдошти Рӯзи миллии баҳри Хазар, бо ишора ба аҳамияти ин рӯз изҳор дошт: 21-уми мордод (12 август) – рӯзи Хазар, ёдовар аҳамияти ин фазои обӣ ва масъулияти муштараки кишварҳои соҳилӣ дар баробари он аст ва мо ин рӯзро бузург медорем.
Вай афзуд: 23 сол пеш дар чунин рӯзе, панҷ кишвари соҳилии баҳри Хазар дар Теҳрон «Созишномаи чаҳорчӯби ҳифзи муҳити зисти баҳри Хазар» маъруф ба Созишномаи Теҳронро ба имзо расониданд ва ҳоло 20 сол аз иҷрои он мегузарад.
Ғарибободӣ бо баён ин ки баҳри Хазар барои Эрон ва кишварҳои соҳилии он ҳамеша фаротар аз як фазои обӣ будааст, таъкид кард: Хазар дар тӯли таърих бахше аз ҷуғрофиё, ҳувият ва муносибатҳои миллатҳои атрофи худ будааст ва дар ташаккул ва пайвандҳои минтақавӣ, мавқеи хосе доштааст; ба ин сабаб ин фазои обӣ дар ҳисобҳои стратегии кишварҳои соҳилӣ ва муносибатҳои минтақавӣ аҳамияти барҷаста дорад.
Ғарибободӣ инчунин бо ишора ба таъкиди Ҷумҳурии Исломии Эрон ва дигар кишварҳои соҳилӣ бар манъи ҳузури низомии кишварҳои ғайрисоҳилӣ дар баҳри Хазар гуфт: Ин мавзӯъ аз он ҷиҳат аҳамият дорад, ки амнияти Хазар набояд ба арсае барои рақобат ё ҳузури қудратҳои берун аз минтақа табдил ёбад.
Вай таъкид кард: Кишварҳои соҳилӣ худашон қодиранд ва бояд тавонанд дар бораи амният, субот ва ояндаи баҳри Хазар гуфтугӯ ва қарор қабул кунанд. Хазар метавонад ва бояд намунае аз як низоми амнияти минтақавӣ бошад, ки аз ҷониби кишварҳои минтақа ва барои кишварҳои минтақа ташаккул меёбад.
Your Comment