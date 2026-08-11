  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Муҳаммад Абдусалом: Амалиёти Яман посухи қонунӣ ба таҷовузҳои доимии Арабистони Саудӣ мебошад

12 Август 2026 - 00:25
News ID: 1851678
Source: ABNA
Муҳаммад Абдусалом: Амалиёти Яман посухи қонунӣ ба таҷовузҳои доимии Арабистони Саудӣ мебошад

Раиси ҳайати гуфтушунидкунандаи ҳукумати Яман, бо таъкид бар идомаи машваратҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ, амалиёти ин кишвар алайҳи киштиҳо, таҷаммуъҳо ва лагерҳои нерӯҳои мусаллаҳи вобаста ба Арабистони Саудӣ дар дохили ин кишварро посухи қонунӣ ба таҷовузҳои доимӣ алайҳи Яман донист.

Ба гузориши Абна+, «Муҳаммад Абдусалом» дар эъломияе эълом кард, ки ҳайати гуфтушунидкунандаи ҳукумати Яман ҳамзамон бо идомаи таҷовузҳо алайҳи мардуми Яман, тамосҳо ва дидорҳои худро бо тарафҳои гуногуни минтақавӣ ва байналмилалӣ барои тавзеҳи мавқеи кишвараш дар баробари таҳаввулоти кунунӣ идома медиҳад.

Вай таъкид кард, ки амалиёти нерӯҳои мусаллаҳи Яман алайҳи киштиҳои Арабистони Саудӣ, нерӯҳо ва лагерҳои низомии ин кишвар дар дохили Яман, дар чаҳорчӯби посухи қонунӣ ба таҷовузҳои доимӣ бахусус ҳамла ба фурудгоҳи Санъо анҷом дода мешавад.

Раиси ҳайати гуфтушунидкунандаи Яман гуфт: Санъо дар тӯли чор сол ба оташбас ва коҳиши шиддат вафодор буда ва ҳеҷ амали таҷовузкорона алайҳи Арабистони Саудӣ анҷом надодааст, аммо тарафи саудӣ аз ин оташбас барои шиддатбахшии ҳадафноки фишорҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ ва маишӣ бо ҳадафи фарсуда кардани мардуми Яман истифода кардааст.

Вай афзуд: Арабистони Саудӣ бо татбиқи маҳдудиятҳои сахтгирона дар бозрасии киштиҳои равона ба бандари Ҳудайда, муҳосираи Яманро шиддат бахшида ва бо таъхири чандмоҳа дар вуруди ин киштиҳо, фишорҳои иқтисодиро бар мардум афзоиш додааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha