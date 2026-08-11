Муҳаммад Абдусалом: Амалиёти Яман посухи қонунӣ ба таҷовузҳои доимии Арабистони Саудӣ мебошад

Ба гузориши Абна+, «Муҳаммад Абдусалом» дар эъломияе эълом кард, ки ҳайати гуфтушунидкунандаи ҳукумати Яман ҳамзамон бо идомаи таҷовузҳо алайҳи мардуми Яман, тамосҳо ва дидорҳои худро бо тарафҳои гуногуни минтақавӣ ва байналмилалӣ барои тавзеҳи мавқеи кишвараш дар баробари таҳаввулоти кунунӣ идома медиҳад.
Вай таъкид кард, ки амалиёти нерӯҳои мусаллаҳи Яман алайҳи киштиҳои Арабистони Саудӣ, нерӯҳо ва лагерҳои низомии ин кишвар дар дохили Яман, дар чаҳорчӯби посухи қонунӣ ба таҷовузҳои доимӣ бахусус ҳамла ба фурудгоҳи Санъо анҷом дода мешавад.
Раиси ҳайати гуфтушунидкунандаи Яман гуфт: Санъо дар тӯли чор сол ба оташбас ва коҳиши шиддат вафодор буда ва ҳеҷ амали таҷовузкорона алайҳи Арабистони Саудӣ анҷом надодааст, аммо тарафи саудӣ аз ин оташбас барои шиддатбахшии ҳадафноки фишорҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ ва маишӣ бо ҳадафи фарсуда кардани мардуми Яман истифода кардааст.
Вай афзуд: Арабистони Саудӣ бо татбиқи маҳдудиятҳои сахтгирона дар бозрасии киштиҳои равона ба бандари Ҳудайда, муҳосираи Яманро шиддат бахшида ва бо таъхири чандмоҳа дар вуруди ин киштиҳо, фишорҳои иқтисодиро бар мардум афзоиш додааст.
Your Comment