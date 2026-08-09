Амир Ҷаҳоншоҳӣ: Душман дар баробари иродаи миллати Эрон ба зону даромадааст

Ба гузориши агентҳои хабарӣ Абна, сартип Алии Ҷаҳоншоҳӣ, фармондеҳи нерӯи заминии артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, аз ягонҳои ин нерӯ дар минтақаҳои ҷанубу шарқ ва соҳилҳои Макрон боздид карда ва дар баробари фармондеҳон, кормандони поивар ва вазифа, изҳор дошт: Ягонҳои нерӯи заминии артиш бо пайгирии доимии ҳаракатҳо ва риёзи дақиқи таҳдидот, дар омодагии пурраи размӣ ба сар мебаранд ва бо иқтидор аз марзҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон муҳофизат мекунанд.
Сартип Ҷаҳоншоҳӣ бо баён ин ки имрӯз тавоноӣ ва иқтидори воқеии душманон барои афкори умум ошкор шудааст, гуфт: Душман дар баробари иродаи нерӯҳои мусаллаҳ ва миллати Эрон ба зону даромадааст. Омодагии нерӯҳои мусаллаҳ ва пуштибонии миллати Эрон аз размоварон дар ҷабҳаҳои мухталиф, ғайр аз тақвияти ҳамбастагии миллӣ, ҳисоботи душманони низоми Ҷумҳурии Исломии Эронро бо шикаст рӯбарӯ кардааст.
Фармондеҳи нерӯи заминии артиш, бо таъкид бар аҳамияти таълимҳои ихтисосӣ ва размӣ, бавижа дар ҳавзаи муқобила бо ҷанги заминӣ, тазаккур дод: Нерӯи заминии артиш дар тӯли солҳои гузашта бо иҷрои таълимҳои доимӣ, дақиқ ва ихтисосӣ, худашро барои муқобила бо намудҳои таҳдидотҳои заминӣ омода кардааст ва дар сурати ҳар гуна амали душман, посухи қатъиян ва боздоранда хоҳад дод.
Вай афзуд: Ҷумҳурии Исломии Эрон дар рӯбарӯиҳои охир нишон дод, ки дар канори тавоноиҳои дифоӣ, ирода ва рӯҳияи миллати Эрон низ аз муҳимтарин омилҳои қудрати кишвар аст. Миллати Эрон бо иродаи устувор ва рӯҳияи хастагинопазир, ҳамеша дар канори нерӯҳои мусаллаҳ истода ва бо дастгирӣ ва пуштибонӣ аз размоварон, иҷоза надодааст душманон ба ҳадафҳои худ даст пайдо кунанд.
Фармондеҳи нерӯи заминии артиш дар хотима тасреҳ кард: ҳузури муассири ягонҳои вокуниши зуд, нерӯҳои махсус, паҳподӣ, тӯпхонаӣ ва зиреҳӣ дар минтақаҳои марзӣ барои муқобила бо таҳдидотҳои душманон, дар канори сарҳбонӣ аз марзҳо ва кумак ба таъмини амнияти пойдор, сурат гирифтааст.
Your Comment