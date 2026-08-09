Ҳар нақше, ки ҳокимияти Эрон дар Тангуби Ҳурмузро вайрон кунад, мақбул нахоҳад буд

Ба гузориши агентҳои хабарӣ Абна, Ҳамидризо Ҳоҷибоқое, ноиб-раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон, дар ҷаласаи оммавии имрӯзаи Маҷлис (18-уми моҳи Мурдод) ва дар суханронии пеш аз дастур, бо ишора ба баргузории пуршури маросими Арбаъини Ҳусайнӣ ва бо таслияти шаҳодати якчанд мушаворони эронӣ ва мардум дар ҳамла ба музофоти Найнавои Ироқ, гуфт: Ин ҳодиса нишондиҳандаи иродаи истикбор (ҷаҳонимпириализм) барои пешгирӣ аз баргузории пуршури маросими Арбаъин ва асабонияти онҳо аз ҳузури мардуми кишварҳои мухталифи дунё дар ин ҳамосаи бузург ва ин қуллаи баланди озодӣ ва шараф буд.
Ноиб-раиси Маҷлис дар идомаи суханронии пеш аз дастур гуфт: Иёлоти Муттаҳида нишон дода, ки дар ҳеҷ мавзӯъе самимона рафтор намекунад ва дар ҳоли ҳозир музокира бо Амрико вуҷуд надорад ва агар мубоҳисе миёни мо ва Умон пайгирӣ мешавад, набояд бо дахолати Амрико бошад; сухан гуфтан бо Амрикое, ки ба ҳеҷ яке аз ваъдаҳои худ вафо намекунад, бояд бо эҳтиёт ва даққат ва таваҷҷуҳ сурат гирад то мутазамини ҳуқуқи миллати бузурги Эрон бошад ва он чи ки раҳбари гиромӣ фармуданд, хатти масирии асосии мо дар муқобила бо Амрико ва режими сионистӣ аст.
Ҳоҷибоқое тазаккур дод: Ҷумҳурии Исломии Эрон боиқтидор дар самти ваҳдати кишварҳои исломӣ ва минтақа амал мекунад, вале дар айни ҳол ҳар кишваре, ки бихоҳад ба Амрико барои ҳамла ба Эрон кумак кунад, ҳадафи мушакҳои Ҷумҳурии Исломӣ қарор хоҳад гирифт ва нерӯҳои мусаллаҳи мо иҷозаи сӯистифода аз минтақа барои ҳамла ба Эронро нахоҳанд дод ва аз ҳуқуқи Эрон дифоъ мекунанд, зеро мо бо Амрико дар ҷанг ҳастем ва миллат омодагии худро барои ин ҷанг эълон карданд ва аз ҳуқуқи худ кӯтоҳ нахоҳанд омад.
Your Comment