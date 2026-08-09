Тавофуқи Димишқ ва Маскав дар бораи ояндаи ду пойгоҳи Русия

Ба гузориши агентҳои хабарӣ Абна ба нақл аз «Ал-Ҷазира», аз Вазорати умури хориҷаи режими Ҷулонӣ эълом шуд: Димишқ ва Маскав ба ёддошти тавофуқе даст ёфтаанд, ки ояндаи ду пойгоҳи Русия дар Тартус ва Ҳмеймимро муайян мекунад.
Вазорати умури хориҷаи режими Ҷулонӣ илова кард: Димишқ тадриҷан идораи фурудгоҳи Ҳмеймим ва бандари чоруми тиҷоратиро дар бандари Тартус ба ӯҳда хоҳад гирифт.
Ин вазорат инчунин эълом кард: Дар ёддошти тавофуқ, се моҳ барои анҷоми раванди интиқол ва иҷроиши тартиботи нав муайян шудааст.
Your Comment