  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Тавофуқи Димишқ ва Маскав дар бораи ояндаи ду пойгоҳи Русия

9 Август 2026 - 20:03
News ID: 1850803
Source: ABNA
Тавофуқи Димишқ ва Маскав дар бораи ояндаи ду пойгоҳи Русия

Вазорати умури хориҷаи режими Ҷулонӣ эълом кард, ки Димишқ ва Маскав ба ёддошти тавофуқе даст ёфтаанд, ки ояндаи ду пойгоҳи Русияро муайян мекунад.

Ба гузориши агентҳои хабарӣ Абна ба нақл аз «Ал-Ҷазира», аз Вазорати умури хориҷаи режими Ҷулонӣ эълом шуд: Димишқ ва Маскав ба ёддошти тавофуқе даст ёфтаанд, ки ояндаи ду пойгоҳи Русия дар Тартус ва Ҳмеймимро муайян мекунад.

Вазорати умури хориҷаи режими Ҷулонӣ илова кард: Димишқ тадриҷан идораи фурудгоҳи Ҳмеймим ва бандари чоруми тиҷоратиро дар бандари Тартус ба ӯҳда хоҳад гирифт.

Ин вазорат инчунин эълом кард: Дар ёддошти тавофуқ, се моҳ барои анҷоми раванди интиқол ва иҷроиши тартиботи нав муайян шудааст.

Your Comment

You are replying to: .
captcha