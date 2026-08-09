Баёнияи сахти Созмони басёҷи мардумии Ироқ ва дастгирӣ аз Фолеҳ ал-Файёз

Ба гузориши агентҳои хабарӣ Абна ба нақл аз хабаргузории Воъ, Созмони ҳашди шаъбии Ироқ иттиҳомоти воридашуда бар зидди раиси ин созмонро тӯҳмат хонд ва бо таъкид бар он ки дастурҳои ҳушёрӣ ва омодабош пеш аз ҳамла содир шуда буд, аз пайгирии қонунӣ бар зидди шоёъапаҳнокон хабар дод.
Созмони ҳашди шаъбии Ироқ имрӯз якшанбе бо садори баёнияе, даъвоҳои ба миён овардаи бархе чеҳраҳои сиёсӣ бар зидди «Фолеҳ ал-Файёз», раиси ин созмонро, ки дар онҳо даъво шуда буд, вай аз нақшаи ҳамла ба қароргоҳҳо огоҳии пешакӣ дошта, вале нерӯҳоро огоҳ накардааст, ба сахтӣ маҳкум кард ва ин изҳоротро комилан беасос ва фоқиди ҳар гуна далел донист.
Дар баёнияи ҳашди шаъбӣ омадааст: Аз оғози тағйирот дар минтақа, тамоми нерӯҳо дар ҳолати омодабош қарор доштанд ва ҳатто ду рӯз пеш аз таҷовузи охир, дастурҳои зарурӣ барои риояти ҳадди аксари ҳушёрӣ ва чораҳои амниятӣ ба ҳамаи ягонҳо эблоғ шуда буд, ки ҳамин амал боиси пешгирии талафоти бештар шуд. Аммо, гардони чоруми тимми 30 ҳамаи тадбирҳои пешгирикунандаро ба кор набаст ва ҳамин сабаб шуд, ки бештарини шумораи шуҳадо ба ин ягон тааллуқ дошта бошад ва ба ҳамин хотир, раёсати созмон дастури оғози таҳқиқот аз масъулони вобастаро барои муайян шудани андозаи ин тақсир ва муайян шудани масъулиятҳо содир кардааст.
Ин созмон бо изҳори таассуф аз сӯистифодаи баъзе ҷараёнҳои сиёсӣ аз хуни шуҳадо тасреҳ кард: Дар шароите ки фарзандони ҳашди шаъбӣ дар хуни худ ғарқ буда ва бо дастдарозӣ ва ҳамлаи ваҳшиёна рӯбарӯ буданд, ҷойи таассуф аст, ки баъзе ҷараёнҳои сиёсӣ мехоҳанд аз хуни шуҳадо ва маҷруҳон барои тасвияи ҳисобҳои сиёсӣ ва задан ба фармондеҳони ҳашди шаъбӣ сӯистифода кунанд.
Ҳашди шаъбӣ бо таъкид бар он ки чунин рафторҳо ҳеҷ бӯе аз масъулиятпазирии миллӣ, касбӣ ва ахлоқӣ набурдааст, баён кард: Ин созмон ҳуқуқи қонунии худро барои пайгирии судии паҳнкунандагони ахбори дурӯғ ва иттиҳомоти беасос бар зидди фармондеҳон бо ҳадафи бадном кардани онҳо барои худ маҳфуз медорад ва посух ба ин иттиҳомоти ваҳӣ танҳо дар чаҳорчӯбе сурат хоҳад гирифт, ки кафили ҳифзи ҳуқуқи маҷмӯъ буда ва корҳоро дар маҷрои қонунӣ қарор диҳад.
Your Comment