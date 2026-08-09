Маскав: нахуствазири Жопун ҷасорати ном бурдани Амрикоро дар бомбаборовии атомӣ надошт

Ба гузориши агентҳои хабарӣ Абна ба нақл аз ТАСС, Мария Захарова, сахангӯи Вазорати умури хориҷаи Русия гуфт: Санаэ Такаичи, нахуствазири Жопун ҷасорати гуфтани он ки 81 сол пест ки ба кишвараш бомбаи атомӣ андохтааст, надошт.
Такаичи ҳангоми суханронӣ дар маросиме ба муносибати ҳаштоду якумин солгарди бомбаборовии атомии Нагасаки, зикр накард, ки Амрико бомбаро бар ин шаҳр андохтааст.
Захарова дар Телеграм навишт: Оё роҳбарияти кунунии Жопун бовар дорад, ки тореҳои парвози атомӣ бар Хирошима ва Нагасаки фуруд омадаанд? Широ Сузуки, шаҳрдори Нагасаки ҷасорати инро дошт, ки мустақиман эълом кунад, ки бомба тавассути ҳавопаймои низомии амрикоӣ партофта шудааст.
Се рӯз пеш, Казуми Матсуи, шаҳрдори Хирошима ва Такаичи дар маросими ёдбуди солгарди бомбаборонӣ, мустақиман аз Амрико ба унвони кишваре, ки ҳамлаи ҳастаӣ ба ин шаҳрро анҷом дода буд, ном набурданд. Антонио Гутерреш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, низ дар паёми худ чунин накард.
Your Comment