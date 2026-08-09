РусАтом бозгардонидани мутахассисонро ба нерӯгоҳи ҳастаии Бушеҳр оғоз кардааст

Ба гузориши агентҳои хабарӣ Абна ба нақл аз ТАСС, Алексей Лихачёв, директори генералии ширкати давлатии РусАтом ба рӯзноманигорон гуфт, ки ин ширкат бозгардонидани мутахассисонро ба макони нерӯгоҳи ҳастаии Бушеҳр дар Эрон оғоз кардааст ва панҷ нафари аввал аз кормандони муҳандисӣ ҳоло расидаанд.
Вай гуфт: мо бозгардонидани мутахассисонро ба макони сохтмони нерӯгоҳи ҳастаии Бушеҳр оғоз кардаем. Панҷ нафари аввал аз ҳайати муҳандисӣ ҳоло ба маҷмааи манзилии мо расидаанд ва кори худро оғоз кардаанд. Ҳамин тавр, шумораи умумии мутахассисони русӣ ба 25 нафар расидааст.
Лихачёв гуфт, ки РусАтом қасд дораст дар тӯли ду ҳафтаи оянда гурӯҳи дигаре аз якчанд даҳ нафар кормандони худро ба нерӯгоҳи ҳастаии Бушеҳр фиристад.
Вай тазаккур дод, ки ин ба он вобаста аст, ки оё шадидшавии дигаре аз ихтилофи байни Амрико ва Эрон рух хоҳад дод ё не. Агар ҳама чиз хуб пеш равад, ин ширкат қасд дорад шумораи кормандони худро, ки дар ин лоиҳа кор мекунанд, то пайиз ба 100 нафар расонад.
РусАтом инчунин қасд дорад ҳамаи мутахассисоне, ки қаблан аз Эрон берун рафта буданд, дар муддати кӯтоҳтари вақт бозгардонад.
Your Comment