Намояндаи Конгресс: Трамп бузургтарин расвоии ҷинсии таърихи Амрикоро пинҳон кард

Ба гузориши агентӣ хабарии Абна, Мелани Стензберӣ, намояндаи Конгресси Амрико бо интишори паёме дар расонаи иҷтимоии X дар ишора ба суханҳои Трамп дар Кохи Сафед навишт: «Суханҳои кӯтоҳ аз ҳамон шахсе меояд, ки моро ба ҷангҳои ғайриқонунӣ (таҷовузи амрикоӣ-сионистӣ алайҳи Эрон) мекашад, бузургтарин расвоии ҷинсии таърихи Амрикоро лапӯшонӣ мекунад ва кӯшиш мекунад пули андозсупорандагонро барои як толори рақси як миллиард долларӣ сарф кунад».
Намояндаи Конгресси Амрико сипас илова кард: «Биёед воқеъбин бошем - ин пешгӯӣ аз дохили Маҷлиси Намояндагон меояд. Ин, Кохи Сафед аст».
