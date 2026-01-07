Вазорати корҳои хориҷӣ нақзи ҳокимияти Сомали аз ҷониби вазири саҳюнистиро маҳкум кард

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, вуруди ғайриқонунии вазири корҳои хориҷии режими саҳюнистӣ ба минтақаи Сомалилендро ҳамчун нақзи ошкори ҳокимияти миллӣ ва тамомияти арзии кишвари Сомали дониста, онро маҳкум кард.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ бо ишора ба таъкиди ҷомеаи байнимилалӣ бар лузуми эҳтиром ба якпорчагии арзӣ ва ҳокимияти миллии Сомали ҳамчун кишвари мустақили узви Созмони Милали Муттаҳид, иқдомоти режими саҳюнистиро дар ростии таҷзияи Сомали "бидъати хатарнок" дар равобити байнимилалӣ ва зарбаи муҳлик ба бунёдҳои ҳуқуқии Милали Муттаҳид тавсиф кард ва бар зарурати ҳамкории ҷомеаи ҷаҳонӣ ва кишварҳои исломӣ ва африқоӣ барои ҷилавгирӣ аз заиф шудани ҳокимияти миллии Сомали таъкид намуд.
