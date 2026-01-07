  1. Home
Вазорати корҳои хориҷӣ нақзи ҳокимияти Сомали аз ҷониби вазири саҳюнистиро маҳкум кард

7 Январ 2026 - 14:21
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии кишварамон иқдоми режими саҳюнистӣ дар Сомалиро нақзи ҳокимияти миллӣ дониста, онро таҳдиде алайҳи ҳуқуқи байнимилалӣ ва амнияти минтақа хонд.

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, вуруди ғайриқонунии вазири корҳои хориҷии режими саҳюнистӣ ба минтақаи Сомалилендро ҳамчун нақзи ошкори ҳокимияти миллӣ ва тамомияти арзии кишвари Сомали дониста, онро маҳкум кард.

Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ бо ишора ба таъкиди ҷомеаи байнимилалӣ бар лузуми эҳтиром ба якпорчагии арзӣ ва ҳокимияти миллии Сомали ҳамчун кишвари мустақили узви Созмони Милали Муттаҳид, иқдомоти режими саҳюнистиро дар ростии таҷзияи Сомали "бидъати хатарнок" дар равобити байнимилалӣ ва зарбаи муҳлик ба бунёдҳои ҳуқуқии Милали Муттаҳид тавсиф кард ва бар зарурати ҳамкории ҷомеаи ҷаҳонӣ ва кишварҳои исломӣ ва африқоӣ барои ҷилавгирӣ аз заиф шудани ҳокимияти миллии Сомали таъкид намуд.

