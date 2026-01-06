Шумер: «Иқдоми давлати Трамп алайҳи Венесуэла хатарнок аст ва набояд такрор шавад»

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, Чак Шумер, раҳбари ақаллияти демократ дар Маҷлиси санои Амрико таъкид кард: «Бояд интихоботи шаффоф дар Венесуэла баргузор шавад ва мо аз ин раванд ҳимоят мекунем. Амалиёти низомӣ, ки бидуни мувофиқати Конгресс анҷом шудааст, наметавонад идома пайдо кунад».
Вай илова кард: «Он чӣ давлати Трамп дар мавриди Венесуэла анҷом дод, хатарнок буда ва мо саволҳои зиёде дар ин хусус дорем».
Шумер тасреҳ кард: «Мо ҳеҷ кафолате аз сӯи давлати Трамп барои адами такрори ин амалиёт дар мавриди Венесуэла дарёфт накардаем. Мудохилаи Амрико дар тағйири низомҳо ба зарари ин кишвар аст».
Берни Сандерс, сенатори мустақили Амрико, дар гуфтугӯ бо Ал-Ҷазира таъкид кард: «Боздошти Николас Мадуро, раисиҷумҳури Венесуэла, як иқдоми ғайриқонунӣ ва бар хилофи қонуни асосӣ ба шумор меравад».
