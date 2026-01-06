Эрдуғон: «Ба Трамп таъкид кардам, ки Венесуэла набояд ба сӯи бесуботӣ биравад»

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории Анатоли, Раҷаб Таййиб Эрдуғон, раисиҷумҳури Туркия имрӯз, душанбе, дар конфронси матбуотӣ пас аз поёни нишасти кобинаи кишвараш дар суханоне гуфт: «Ҳеҷ иқдомеро, ки ноқизи ҳуқуқи байналмилал бошад, таъйид намекунем. Талоши мо ин аст, ки беҳтарин иқдомро ҳам барои Туркия ва ҳам барои мардуми дӯсти Венесуэла анҷом диҳем».
Раисиҷумҳури Туркия дар идома гуфт: «Дар гуфтугӯи телефонӣ бо Трамп, ҳассосиятҳои кишварамонро (дар заминаи таҳаввулоти Венесуэла) бо вай дар миён гузошта ва таъкид кардам, ки Венесуэла набояд ба сӯи бесуботӣ савқ дода шавад».
Раҷаб Таййиб Эрдуғон тасреҳ кард: «Нақзи ҳуқуқи ҳокимияти кишварҳо ва зери по гузоштани ҳуқуқи байналмилал, қадамҳои пурхатаре аст, ки метавонад дар сатҳи ҷаҳонӣ ба паёмадҳо ва печидагиҳои ҷиддӣ мунҷар шавад».
Вай зимни эъломи ҳимоят аз мардуми Венесуэла гуфт: «Мардум ва кишвари Туркия дар масири рефоҳ, оромӣ ва тавсеа, ҳамчунон дар канори мардуми дӯсти Венесуэла хоҳанд буд».
