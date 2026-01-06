Ҳуҷуми заминии низомиёни саҳюнист ба ҷануби Сурия

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, 12 мошини мутааллиқ ба артиши режими саҳюнистӣ субҳи имрӯз ба шаҳраки Сайдо дар Ҷавлон, воқеъ дар атрофи Қунайтра дар ҷануби Сурия таҷовуз карданд. Ал-Ҷазира афзуд, ки нерӯҳои саҳюнистӣ дар атрофи шаҳрак мустақар шуда ва як нуқтаи назоратӣ дар даромадгоҳи ғарбии он эҷод карданд ва баъд аз муддате ба дохили заминҳои ишғолӣ ақибнишинӣ карданд.
Нерӯҳои артиши саҳюнистӣ ҷумъаи гузашта низ шабона ба як пойгоҳи низомии матрука дар минтақаи ҳавзи Ярмук дар ғарби устони Даръо таҷовуз карда буданд. Режими саҳюнистӣ аз 8 декабри соли 2024 ва билофосила баъд аз суқути давлати Башшор Асад дар Сурия, иқдом ба ҳазорон ҳамлаи заминӣ ва ҳавоӣ ба Сурия карда ва бахшҳое аз ҷануби ин кишварро ба ишғоли худ даровардааст.
Муҳаммад Ал-Саид, мудири иттилоотрасонии устони Қунайтра, охири соли гузашта ба Ал-Ҷазира гуфта буд, ки деҳаҳои марзӣ дар Қунайтра, атрофи ғарбии Даръо ва атрофи Димашқ, аз замони суқути режими Асад, шоҳиди беш аз 1500 нуфуз будаанд, ки бо амалиёти боздошти беш аз 30 нафар ҳамроҳ будааст. Дар ҳамин росто, дирӯз як манбаи вобаста ба режими Ҷавлонӣ дар Сурия аз оғози даври ҷадиди музокирот бо Исроил, бо миёнҷигарии Амрико хабар дод, ки бар фаъолсозии дубораи тавофуқномаи ҷудосозии нерӯҳо дар соли 1974 тамаркуз дорад.
