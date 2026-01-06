Пешравии нерӯҳои мавриди ҳимояти Арабистон дар «Ҳазрамавт»; Яман даргири ҷанги чандқутбӣ

Хабаргузории АБНА, Гурӯҳи байналмилал: Ахиран нерӯҳои мавриди ҳимояти Иморот дар шарқи Яман пешравиҳое доштанд ва контроли бархе манотиқро ба даст гирифтанд. Арабистон барои дифоъ аз нерӯҳои мавриди ҳимояти худ вориди амал шуда ва ҳамалот ба нерӯҳои мавриди ҳимояти Иморот дошт. Таҳаввулоти ахир дар устони Ҳазрамавт дар шарқи Яман, нишондиҳандаи тағйири қобили таваҷҷуҳ дар нақшаи контрол ва қудрат дар ин кишвари ҷангзада аст.
Нерӯҳои мавриди ҳимояти Арабистон бо пешравии муваффақ, контроли манотиқи стратегӣ, аз ҷумла фурудгоҳи байналмилалии Сайъун ва марказҳои ҳаётии устонро ба даст гирифтанд. Ин пешравӣ на танҳо тағйироти майдонӣ, балки бозтаърифи тавозуни қудрат дар ҷануб ва шарқи Яманро рақам задааст ва паёмадҳои он фаротар аз марзҳои Ҳазрамавт эҳсос мешавад. Устони васеъ ва нафтхези Ҳазрамавт аҳамияти болоӣ барои ҳар бозигари дохилӣ ва хориҷӣ дорад ва тасаллут бар он тавони сиёсӣ ва иқтисодии нерӯҳои арабистониро афзоиш медиҳад.
Your Comment