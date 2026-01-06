Санъо: Ҷанги оянда бо режими саҳюнистӣ мутафовит хоҳад буд

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масира, Муҳаммад Мифтоҳ, раиси давлати Яман дар Санъо, дар устони Амрон бо ишора ба таслиҳот ва таҷҳизоти ҷадиде, ки Санъо дар ихтиёр гирифтааст, таъкид кард, ки даври ояндаи ҷанг бо режими саҳюнистӣ бо даргириҳои қаблӣ фарқ хоҳад дошт.
Вай ишора кард, ки Амрико ва Исроил бо ҳадаф қарор додани таъсисот, манофеъ ва хадамоти умумӣ дар Яман ба дунболи фурӯпошии ин кишвар буданд. Вай иброз дошт, ки Яман дар айни ҳол барои даври баъдии ҷанг бо душман дар тамоми сатҳҳо омода мешавад, ки комилан бо вазъияти давраи қаблӣ мутафовит хоҳад буд.
Аз сӯи дигар, Муҳаммад Ал-Фараҳ, узви дафтари сиёсии Ансоруллоҳ, бо ишора ба сиёсатҳои фишоровари Амрико навишт, ки сиёсати давлати Амрико бар мабнои фишор ва такаббур устувор аст. Ҳар чӣ кишварҳо дар баробари таҳдидоти он сукут кунанд, тамаъ ва такаббури он бештар мешавад.
Ӯ таъкид кард, ки мавқеи Яман намунаи амалӣ аз чигунагии муқобила бо таҳдидоти Амрико тавассути пойдорӣ ва иттико ба қудрати миллӣ буд. Вай афзуд, ки истодагии қотеъ дар баробари ин сиёсатҳо танҳо роҳи ҳифозат аз ҳокимият ва истиқлоли миллии кишварҳо аст.
