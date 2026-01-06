Режими саҳюнистӣ дар чанд рӯзи охири ҷанги 12-рӯза барои оташбас илтимос мекард

Ба гузориши хабарнигори АБНА, Муҳаммадбоқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар гирдиҳамоии ҷомеаи коргарӣ ва тавлидӣ зимни суханронӣ дар бораи мафҳуми шаҳодат ва муҷоҳидат, гуфт: "Шаҳодат на як иттифоқи тасодуфӣ, балки баромада аз ҳаракати оқилона, масъулона ва огоҳона аст. Ин масир, интихоби огоҳона миёни роҳатии гузаро ва муҷоҳидати сахт дар роҳи ормонҳои баланди инсонӣ ва илоҳӣ аст."
Қолибоф бо ишора ба рутбаҳои шаҳодат, тавзеҳ дод: "Шаҳид пеш аз нил ба мақоми шаҳодат, дар мартабаи «ҷиҳоди тасмим» пирӯз гашта ва бо иродаи пӯлодин, зиндагии офиятталабонаро ба нафъи масири ҳақ ва мубориза бо зулм раҳо карда аст. Ҳамон гуна ки шаҳид Сулаймонӣ таъкид дошт, инсон пеш аз шаҳодат бояд дар зисти моддии худ «шаҳид» бошад."
Раиси Маҷлис дар идома зимни ёдоварии хидмати сардор Ҳоҷ Қосим Сулаймонӣ, изҳор дошт: "Ҳоҷ Қосим ба мо омӯхт, ки ҳузур дар майдон, сирфан ба маънои силоҳ ба даст гирифтан дар арсаи низомӣ нест; балки муҷоҳидати имрӯз, истимрори ҳамон рӯҳияи Дифои Муқаддас ва ҷабҳаи муқовимат дар тамоми ҳавзаҳои огоҳибахшӣ ва истодагӣ дар баробари душманон аст."
Вай дар бахши дигаре аз суханонаш ба ҷанги таҳмилӣ ишора кард ва гуфт: "Дар чанд рӯзи охири ҷанги 12-рӯза, режими саҳюнистӣ барои оташбас илтимос мекард. Ин воқеият нишондиҳандаи қудрат ва муқовимати миллати Эрон дар баробари таҷовузгарон аст."
Қолибоф таъкид кард: "Имрӯз ҳамаи мо шоҳид ҳастем, ки душманон чӣ гуна ҳаракат мекунанд, аммо мо бояд равиш ва роҳе, ки дар Дифои Муқаддас ва ҷабҳаи муқовимат тай кардем, ҳифз кунем. Мо як рӯз мазлумият дар ҷанг бо режими Баъсии Ироқро дидем, аммо ин таҷрибаҳо ба мо дарс дод, ки истодагӣ ва муқовимат, танҳо роҳи дифоъ аз арзишҳо ва ормонҳои Инқилоби Исломӣ аст."
Раиси Маҷлис бар лузуми таваҷҷуҳ ба ҳавзаҳои ғайринизомии муҷоҳидат таъкид кард ва гуфт, ки рӯҳияи муқовимат бояд дар миёни коргарон ва тавлидкунандагон зинда нигоҳ дошта шавад. Вай инчунин дар мавриди масоили иқтисодӣ ва ҳифзи қудрати хариди мардум ва назорати қиммати доллар сухан гуфт.
