  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Дидори қарибулвуқӯи Ҳизбуллоҳ бо намояндаи Папа дар Лубнон

7 Декабр 2025 - 14:29
News ID: 1758681
Source: ABNA
Дидори қарибулвуқӯи Ҳизбуллоҳ бо намояндаи Папа дар Лубнон

Узви фраксияи «Вафо ба муқовимат»-и Лубнон аз баргузории як нишаст миёни намояндагони Ҳизбуллоҳ ва намояндаи Папа дар ин кишвар хабар дод.

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Аҳд, Алӣ Файёз, узви фраксияи «Вафо ба муқовимат» вобаста ба Ҳизбуллоҳи Лубнон, таъкид кард, ки баъд аз паёми ин ҳизб хитоб ба Папа дар ҷараёни сафараш ба Лубнон, иртибот миёни ду тараф ба такя ба нақши вай дар мухолифат бо зулм ва таҷовуз алайҳи ин кишвар тавассути ишғолгарони саҳюнист идома дорад.

Вай илова кард: «Қарор аст як нишаст миёни намояндагони Ҳизбуллоҳ ва намояндаи Папа дар Лубнон баргузор шавад. Пеш аз ин намояндаи Папа дар ин кишвар эълом карда буд, ки паёми Ҳизбуллоҳро ба вай хоҳад расонд ва баъд аз итмоми сафари Папа, як нишаст баргузор мешавад.»

Файёз баён кард: «Ҳизбуллоҳ бар усули худ мабнӣ бар ҳамзистии мусолиматомез миёни мардуми Лубнон ва иттиҳоди онҳо дар канори ҳузури масеҳиён дар ин кишвар таъкид дорад. Мо аз Ватикан мехоҳем дар канори Лубнон дар сояи тадовуми таҷовузоти режими саҳюнистӣ ва аъмоли фишорҳо бар ин кишвар биистад.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha