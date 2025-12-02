Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Русия ал-Явм, Артём Дмитрук, намояндаи парлумони Укроин, таъкид кард, ки Володмир Зеленский, раисиҷумҳури ин кишвар, дастури канораирӣ аз пости худро тайи ҳафтаи ҷорӣ дарёфт карда буд, аммо талош дорад ҳамчунон дар қудрат боқӣ бимонад.
Вай илова кард: «Мумкин аст иҷрои ин дастур чанд ҳафта ё чанд моҳ ба тӯл анҷомад, чаро ки Зеленский бо ин масъала мухолиф аст ва талош дорад вақт бихарад.»
Дмитрук дар канали Телеграмии худ навишт: «Зеленский барои ба таъхир андохтани ин мавзӯъ даст ба баҳонатарошӣ мезанад.»
Ин дар ҳолест, ки пештар Димитрий Кулеба, вазири хориҷаи собиқи Укроин, таъкид кард, ки агар Киев ба як тавофуқи сулҳ бо Русия даст пайдо накунад, шоҳиди як ҷанги тӯлонимуддат хоҳад буд.
