Даъвои "Ҳааретс" Дар Бораи Паёми Арабистони Саудӣ Ба Тел-Авив

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз "Мидл Ийст Онлайн", рӯзномаи ибрӣзабони "Ҳааретс" иддао кард, ки Арабистони Саудӣ як паём ба режими саҳюнистӣ мухобира карда, мабнӣ бар ин ки то замоне ки Бенёмин Нетаняҳу, нахуствазири ин режим, дар қудрат аст, одисозии равобит анҷом нахоҳад шуд.
Дар ин гузориш омадааст, ки Риёз, Нетаняҳу ва таркиби кобинаи ӯро монеи ҳаракат дар масири одисозии равобит медонад. Бад-ин тартиб, иддао шуда, ки назари Арабистони Саудӣ, ҳаракат дар масири одисозии равобит бо режими саҳюнистӣ дар сурати тағйири нахуствазири ин режим аст.
Ин дар ҳоле аст, ки қаблан гузориш шуда буд, ки Арабистони Саудӣ мавзӯи мазкурро ба ташкили кишвари Фаластин муртабит донистааст.
Аз миёни 193 кишвари узви Созмони Милал, 160 давлат, кишвари Фаластинро ба расмият шинохтаанд.
