Ҳамос 29 Ноябрро "Рӯзи Ташдиди Ҳаракатҳои Мардумӣ Алайҳи Ҷиноёти Исроил" Номид

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз хабаргузории фаластинии "Шаҳоб", ҷунбиши Ҳамос бо судури баёнияе дар Рӯзи Ҷаҳонии Ҳамбастагӣ бо мардуми Фаластин, хостори ташдиди ҳаракати ҷаҳонӣ алайҳи ишғолгарӣ ва иқдомоти ҷинояткоронаи он алайҳи мардум ва сарзамини Фаластин ва тақвияти ҳамаи ашколи ҳамбастагӣ бо ормони одилона ва ҳуқуқи машрӯъи Фаластин барои озодӣ ва истиқлол шуд.
Ҳамос дар ин баёния аз ҳаракати ҷаҳонии мардумӣ дар ҳамбастагӣ бо мардуми Фаластин тамҷид карда ва аз мавзеъҳои расмӣ ва мардумии ҳимояткунанда аз ормони одилонаи он қадрдонӣ кард.
Ин баёния хостори якпорчасозии талошҳо ва ҳимоят аз муборизаи мардуми Фаластин то поёни ишғолгарӣ шуд ва аз тӯдаҳои уммати Ислом ва озодагони ҷаҳон хост, ки рӯзи шанбе, 29 ноябрро, Рӯзи Ҷаҳонии таҷдиди фаъолиятҳои ҳаракати мардумии ҷаҳонӣ алайҳи ишғолгарии саҳюнистӣ ва ҷиноятҳои он ва таҷовуз аз тавофуқи оташбас дар Навори Ғазза ва ташдиди терроризм дар Каронаи Бохтарӣ ва Қудси ишғолӣ бидонанд.
Your Comment